¿Cuál es la receta para triunfar en la cocina con 65 años?

Conocemos la historia de Rafael Antonín, un vendedor de barriles de gasolina, que cansado de que sus hijos no acudieran a la mesa cuando les llamaba para comer, decidió convocarlos por redes sociales.

Hoy en día, con 65 años, tiene más de medio millón de seguidores en Instagram, publica libros con sus recetas y es todo un fenómeno en redes. Con él ha hablado la actriz Toni Acosta en el podcast 'Hay vida más allá de los 65' de 'Mapfre Jubilación'. Allí, el influencer gastronómico ha contado que no quería parar cuando se jubilase.

"Yo siempre pensé que el día que me jubilase iría a la plaza, a ver cómo funcionaban las grúas de las obras, o a jugar a la petanca, o a jugar al golf. La petanca no me gusta, el golf tampoco y como hay tantas crisis y tan juntas, ya no hay obras. Entonces yo hago muchas cosas", cuenta el más conocido como Chef Rafuel.

