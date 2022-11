¿Es posible convertirse en influencer a los 89?

Conocemos la historia de Andrés García-Carro, quien estando jubilado, se convirtió en un auténtico influencer gracias a su nieta, que le hizo unas fotos, y las subió a las redes sociales. Ahora, el coruñés de 89 años acumula más de 40.000 seguidores.

Su historia en el podcast de 'Mapfre Jubilación'

A Andrés le hemos conocido a través de la entrevista para el podcast de 'Mapfre Jubilación'. Ahí cuenta cómo empezó todo: "Mi nieta, que trabajaba en L'Officiel, una revista de moda famosa en París, vino a pasar las Navidades y me dijo: "Abuelo, ven al portal de casa que te voy a hacer una serie de fotos". Bajé, me las hice, y al poco tiempo me mandaron la edición china de la revista donde aparecían las fotos que me hizo".

A partir de ahí, una vida increíble: apariciones en revistas, en un vídeo de C.Tangana, en películas… Andrés va camino de ser una celebridad. Y es que no hay edad para tener ilusión, y hay vida mucho más allá de la jubilación.

