¿Ha coincidido Ayuso con su ex en Madrid?

En una entrevista de Carlos Alsina a Isabel Díaz Ayuso durante la campaña electoral madrileña, la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo alarde de la "vida a la madrileña" y de las múltiples posibilidades que la capital ofrecía a todos sus ciudadanos para "empezar de cero una vida".

Al ensalzar esa libertad característica de las grandes ciudades, Ayuso defendió bromeando que en Madrid "puedes cambiar de empresa o de pareja y no volver a encontrártelo nunca más".

La frase no tardó en hacerse viral y las redes sociales se llenaron de memes y comentarios de personas quejándose de no ser del todo cierto aquella afirmación, pues, por desgracia para muchos, sí habían coincidido con sus ex parejas en Madrid.

"Me escribe gente para decirme que se ha encontrado con su ex"

Meses después de aquella declaración, la presidenta madrileña cuenta en 'Más de uno' que todavía hoy le llegan mensajes haciendo referencia a su frase sobre los ex. "Mucha gente me escribe por las redes para regañarme porque se ha encontrado a algún ex y les respondo: 'Es que el servicio no es perfecto, tiene sus inconvenientes'", dice Ayuso.

"En Madrid puedes empezar muchas veces de cero"

Isabel Díaz Ayuso insiste en que no lo dijo totalmente en broma y lleva el tema a su situación personal: "Soy de Chamberí pero tengo un pueblo en Ávila y se bien lo que digo". En los pueblos, "si cambias de trabajo o de pareja, está en el bar, en la cafetería o en el supermercado".

Sin embargo, eso en Madrid es mucho más complicado que ocurra; "en Madrid puedes empezar muchas veces de cero porque somos muchos más".

A pesar de todo, la presidenta de la Comunidad de Madrid admite que las casualidades de la vida existen y puede ocurrir que te encuentres a tu ex en la capital.