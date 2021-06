La respuesta viral de Ayuso a la queja de un chico que se encontró con su ex

Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso nunca pasan desapercibidas y son muchas las frases de la presidenta de la Comunidad de Madrid que se han viralizado en redes sociales.

Una de las afirmaciones más famosas de Ayuso, la hizo durante una entrevista con Carlos Alsina en Más de Uno, donde la presidenta madrileña aseguró que Madrid era un lugar donde podías cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más.

Estas palabras de Díaz Ayuso crearon un gran revuelo en su momento, ya que muchos usuarios en redes sociales contradijeron a la presidenta madrileña afirmando que sí era posible encontrarte con tu ex. Meses después, la afirmación de Ayuso sigue siendo recurrente para muchos usuarios que, tirando de humor, se quejan a la presidenta de la Comunidad de Madrid de que se han encontrado con sus ex parejas.

Así lo hizo hace unas semanas la usuaria @malditaseasofi en un tuit donde le reclamaba a Ayuso la "hoja de reclamaciones". Lo sorprendente es que la propia Díaz Ayuso le respondió con ironía asegurando que no sabía cómo había podido suceder.

Ahora, la historia se repite y Ayuso ha vuelto a dar una original respuesta a un chico de Barcelona que dice haberse topado con su ex en Madrid. "Tía soy de Barcelona y me he encontrado a mi ex en Madrid. No estoy satisfecho con el servicio", ha publicado en tuit, a lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha respondido que están "ampliando la cobertura a otras comunidades".