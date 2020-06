El triste mensaje de una mujer que lleva tres meses sin ver a su madre: "No se va a morir del Covid, se está muriendo de la pena"

Una oyente de Más de uno ha mandado un desolador mensaje a Carlos Alsina asegurando que lleva tres meses sin ver a su madre, que está en una residencia de ancianos, y a la "se está muriendo de la pena" porque no le dejan recibir visitas.

Carlos Alsina recuerda en su monólogo de Más de uno que "no todo ha vuelto aún a la casi normalidad". Ya que sigue habiendo familias que desde hace tres meses no han podido sentarse a conversar con un abuelo, una madre, un padre ingresado en una residencia. "Aún hoy, 17 de junio, hay lugares de España donde no están autorizadas las visitas a los residentes. Lugares donde lo más que pueden hacer los hijos es acercarse a la verja a ver, aunque sea de lejos, a su madre".

Un ejemplo de ello, es la triste nota de voz que ha mandado una oyente del programa. "Mi madre no se va a morir del Covid, pero se está muriendo de la pena, y después me voy a morir yo de solo pensarlo. Por favor, hagan algo", dice la mujer entre lágrimas.

Su madre está en una residencia de Castilla La Mancha, donde el gobierno de esta comunidad autónoma entiende que es mejor extremar, aún hoy, la prudencia. Pero la patronal de las residencias de mayores pide que se abra ya la mano a las visitas en todos los centros, aplicando las mismas medidas de seguridad que ya existen, por ejemplo, en Madrid.