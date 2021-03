Robin Food prepara un sabroso y contundente plato de cordero con pochas

En Más de uno, Robin Food, chef del programa, nos da la receta para preparar un cordero con pochas.

Ingredientes

2 paletillas de cordero deshuesadas

2 cebollas rojas picadas

3 dientes de ajo laminados

2 tomates maduros rallados o salsa de tomate triturado

1 cucharada de pulpa de choricero

1 ramillete aromático (laurel, puerro, apio, tomillo fresco a cascoporro)

1 vaso de vino rosado

1 l. de caldo de carne

250 g. de pochas o alubias tiernas peladas y congeladas

1 puñado de perejil picado toscamente

Sal y pimienta

Elaboración

Lo primero, trocear sobre la tabla las paletillas de cordero en pedazos medianos. En una olla, dorar los pedazos de carne, el aceite, la sal y la pimienta. Después, se escurren los trozos de cordero. Luego, en la misma olla, añadir las cebollas, los ajos y rehogamos unos minutos para que la verdura suelte su agua. Añadimos el tomate rallado, el pimiento choricero, el cordero rehogado y el ramillete de hierbas. Mojamos con el vino, el caldo y la sal.

A continuación, se guisa durante 50 minutos, bien cubierto y a fuego manso. Una vez pasado el tiempo, retiramos el ramillete, añadimos las pochas congeladas y guisamos durante 40 minutos muy suave. Se puede añadir más caldo si fuera necesario. Finalmente, añadir perejil y rectificar la sazón. Un buen consejo es echar un chorro de brandy o coñac al final, antes de servir, que le va a dar un sabor muy especial. Lo mejor es dejarlo reposar unas horas.

Consultas de oyentes

Un oyente pregunta al chef cuántas veces se puede reutilizar el aceite de los fritos. David de Jorge recomienda no reutilizarlo muchas veces porque, a base de recalentarlo, ese aceite se vuelve nocivo en la salud. Robin Food insiste: "Hay que aprovechar que en España el aceite de oliva que lo tenemos a buen precio y a mano". Otra oyente pregunta por una receta de albóndigas. Robin Food explica que para hacer la masa, la clave es, a parte de ternera y vaca, mezclarlo con papada de cerdo, ajo y cebolla sofrita con anterioridad. Además, se puede añadir miga de pan remojada en leche y bien escurrida, y perejil. Después, hacer las bolas, dorarlas bien y asegurarnos de que no se queden secas, sino rojas en el interior. Para la salsa, el chef recomienda echar cebolla, zanahoria, pimiento verde, etc. David de Jorge recomienda que las albóndigas no se cocinen mucho en la salsa para que queden jugosas.