Esta es la receta de Robin Food para preparar migas al pastor

En el Día Mundial del Aperitivo, el cocinero David de Jorge, Robin Food, ha recordado su paso por El Hormiguero, así como la casa de su tía María del Carmen, en la que con una campana se llamaba al servicio. Además, ha confesado que ha preparado 'guarrindongadas' cuando ha llegado tarde a casa. A propósito, un oyente ha explicado que una vez fue a comerse un yogur con muesli y como no tenía le acabó echando mejillones en escabeche.

Eva González y las novedades de La Voz

La presentadora de La Voz, Eva González, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno para revelar algunas de las novedades de la temporada que comienza este viernes a las diez de la noche en Antena 3. Algunas de ellas son el botón de arrepentimiento, el 'Llego y canto' y el megabloqueo.

Por otra parte, González le ha pedido algún consejo a Robin Food para preparar algún aperitivo para sus amigos que acudirán a su casa para ver el programa de esta noche. De Jorge le ha recomendado que vacíe una lata de bonito y le añada guindillas y cebollas, aunque otra opción que le ha dado es el clásico de patatas o cortezas y mejillones.

Un turolense que planta borrajas en Islandia

Del mismo modo, Emilio Mateo, quien es guía turístico en Islandia, ha relatado cómo se le ocurrió plantar las borrajas allí. Él echaba mucho de menos su tierra, y al estar tan lejos, una buena manera de reducir la distancia era por medio de la gastronomía. Por tanto, decidió plantar estas verduras que, sorprendentemente, aguantan perfectamente el frío.

Mateo ha indicado que su forma preferida para comerlas es cocerlas y luego añadirles patata y aceite.

Receta de las migas del pastor

Ingredientes

250 g de migas de pan secas

Una taza pequeña de agua

100 ml. de aceite oliva virgen

Una patata mediana pelada

Cuatro lonchas gruesas de panceta o papada ibérica en dados hermosos

Una cebolla mediana picada

Cuatro huevos

Pimentón picante de La Vera "VegaCáceres"

Pasos a seguir

En primer lugar, se deben poner en remojo en agua dentro de un bol, se deben remover y cubrir con un paño antes de cocinarlas. Luego, en una sartén grande y antiadherente, se le echa el aceite, se cascan las patatas en bocados pequeñas y se le añaden la sal y se rehoga.

Más tarde habrá que añadirle la cebolleta, la panceta y el pimentón y sofreír unos cuantos minutos con cuidado para que no se queme. Se le echa la mitad de las migas y se remueven, para terminar de volcar el resto de migas y removerlas, al tiempo que se le añade un poco de sal.

Se deben sofreír continuamente hasta que las migas pierdan su humedad, alrededor de 15 minutos. El resultado debe ser el de unas migas sueltas y no resecas. Aparte se pueden freír unos huevos y colocarlos encima de las migas y espolvorearlos con pimentón. El plato se suele acompañar con tocino, chorizo o morcilla frita, pero también hay espacio para el melón, la naranja, el pomelo, las uvas moscatel o las granadas.