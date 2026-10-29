Las razones por las Pablo Hernández de Cos puede ser el próximo presidente del BCE: "Por eso un español puede optar a ese puesto clave"

El Consejo de Gobierno del BCE se reúne este jueves en Frankfurt con la atención puesta en la sucesión de Christine Lagarde al frente de la institución. Entre los nombres que aparecen en las quinielas, figura el del español Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual responsable del Banco Internacional de Pagos.

La posible elección de Hernández de Cos refleja la transformación económica de España dentro del proyecto europeo. Según explica José Carlos Díez en 'El Faro Económico' de Más de uno, con Rafa Latorre, el país, durante la etapa de la peseta, "era un país desordenado con la elevada inflación y tipos de las hipotecas al 20%". Sin embargo, hoy en día "somos un país con inflación baja y tenemos los tipos de las hipotecas más bajos que en Alemania".

"Por eso un español puede optar a ese puesto clave", asegura Díez. Porque a "Pablo no le van a elegir por ser español", sino por ser "europeo, por haber estado muchos años en el Consejo representando al Banco de España y, además de ser un excelente economista, por ser sensato".

Según explica, "Europa está en la encrucijada y la presión sobre el BCE será muy intensa".