La brecha digital en las personas mayores: excluidos del sistema y obligados a ser dependientes

La imparable y excesiva digitalización de numerosos servicios ha provocado que la brecha digital entre las personas mayores sea cada vez mayor. En los últimos meses, con la excusa de la pandemia, se ha incrementado la digitalización de las gestiones bancarias, sanitarias, de empresas de comunicaciones, de seguros, etc, que han sustituido la atención personal por la autogestión online.

Felicidad es una de esas personas que se ha visto desplazada por la dificultad de la tecnología actual. Por ello, en la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, acude a un curso de digitalización para personas mayores donde aprenden a utilizar el cajero, a operar en la banca digital o a comunicarse a través del teléfono móvil.

Además de contarnos su experiencia personal, Felicidad critica el desamparo al que están sometidos las personas mayores, que siempre están predispuestas a ser ayudadas y en muchas ocasiones son víctimas de estafas o robos.

Felicidad y Ángeles Caballero durante el programa de 'Más de uno' con Carlos Alsina | Onda Cero

'Soy mayor, no idiota'

Por su parte, Carlos San Juan, de 78 años, es el promotor de la campaña 'Soy mayor, no idiota' contra la exclusión financiera y por un trato más humano por parte de los bancos, que ya ha sumado más de 300.000 firmas. Carlos reconoce que aún no se cree la repercusión que su campaña ha tenido, "todavía me tengo que pellizcar".

Esta campaña surgió en el momento en que con la fusión de varios bancos, cambió el trato recibido. En una ocasión, en el banco le sugirieron que cambiase de banco o volviese acompañado por un familiar para que le ayudase con las gestiones bancarias.

"Nos quieren convertir a todos en trabajadores digitales; hacemos la labor del banco, pagamos comisiones y no cobramos nada", denuncia Carlos mientras insiste en que "esto es un llamamiento a todos", pues se trata de un servicio público aunque lo ofrezcan empresas privadas.

Fátima Brañas, jefa de Geriatría del Hospital Infanta Leonor, insiste en que con la excesiva digitalización "abocamos a los mayores a ser dependientes sin que ellos realmente lo sean". Por ello, propone dos soluciones: hacer la tecnología más cercana y fácil; que haría más humano nuestro mundo, y exista la vía personal; que la tecnología no sea la única vía por la que realizar determinados trámites.

La brecha digital se mantendrá

José de Juan Saboya, miembro de la Federación Internacional para el Envejecimiento y director general de Silver Economy Consulting, explica que la brecha digital nunca se reducirá, sino que se va a mantener en el tiempo porque siempre surgirá nueva tecnología.

Esta digitalización no sólo afecta al sector financiero, sino que ya se da para pedir cita médica o para notificar un parte al seguro. "Son situaciones que de manera previa a la pandemia no existían y que tras el confinamiento se han quedado, sin tener en cuenta su efecto en las personas mayores", explica José mientras pide empatía por nuestros mayores.