Ana y Eric recuerdan cómo han vivido la pandemia desde China

Hace un año Eric y Ana, una pareja que reside en China, en Cantón, nos escribían para contarnos que ellos allí ya habían pasado lo peor cuando aquí estábamos sufriendo los peores días, que lo más incómodo eran la cantidad de controles de temperatura y el seguimiento que hacían las autoridades sobre los ciudadanos extranjeros. Un año después, les hemos pedido que nos cuenten cómo están las cosas.

Su carta un año después

Hola amigos de Más de uno.

Somos Ana y Eric. Qué bueno poder actualizar nuestra carta al programa. Por aquí seguimos, Ana con su trabajo y yo avanzando con mi chino. Ahora mi saludo a La Cultureta en chino podría ser más extenso.

La pandemia, como a todos, nos ha tenido pendientes de nuestra familia en España y en otras partes del mundo. Las mascarillas, ahora con colores y diseños personalizados y las aplicaciones de control de movimiento y estado de salud han pasado a ser algo normal en nuestro día. Aún así, la vida en China ha vuelto bastante a la normalidad.

Lo que es difícil es salir de aquí, sobre todo por las condiciones que exige el país al volver. Test negativo en origen, y si das positivos o tienes anticuerpos no puedes entrar. No se puede volver con escalas y hay cuarentena de 21 días. Esto, de momento, no facilita que podamos viajar y ver a la familia. Pero estamos bien, existe un grupo de españoles y otros expatriados que están en la misma situación con los que hemos hecho muy buena amistad y hacen la inmovilidad más llevadera.

Como siempre buscamos hacer con lo que tenemos, lo mejor que podamos, hemos aprovechado para viajar un poco por China. Y al volver de un viaje de la frontera con el Tíbet, no volvimos dos, sino tres. Estamos esperando en abril la llegada de Nora, una niña que va a molar, porque va a poder contar que es mitad española, mitad peruana y que nació en China. No conozco mejor forma de iniciar una conversación.

Estamos adaptándonos a los cambios a nivel mundial y familiar. Seguimos acompañados de vuestro programa, que nos hace sentir más cerca de casa. Muchas gracias por eso.

Y que no se me olvide mencionar que la influencia de La ínsula ha llegado hasta China. Ahora incluyo en mis carreras cortas ese podcast. Las largas, las de hacer fondo, siguen siendo con La Cultureta, la buena.

Un saludo y deseamos que estéis todo bien.