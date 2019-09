En la hora del oyentes con Begoña Gómez preguntamos a los oyentes por su vida laboral en verano. ¿Todos tus colegas están de verano y a ti te toca currar? ¿Estas amargado en la oficina con moreno folio porque este año no tienes vacaciones? Un oyente trabaja en el campo, y el verano es la época en la que más trabajo tiene dice que "estamos olvidados y los que ahora están de vacaciones disfrutarán de lo que yo ahora estoy labrando". Otro oyente de Sanabria nos cuenta que "el ganadero jamás tiene vacaciones, trabajamos todos los días del año", afirma que "nunca he tenido trauma por volver de las vacaciones sino que estoy traumatizado todo el año". Hay otros que si las tienen y dicen que son felices de vacaciones aunque el trabajo no es un problema para ellos.