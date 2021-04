Tertulia: ¿La gestión de la pandemia tiene que quedar fuera del debate político?

Pilar Gómez, Antonio Caño, Daniel Basteiro y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la nueva iniciativa del Ministerio de Igualdad, que propone abrir centros de atención 24h para víctimas de violencia sexual. Antonio Caño asegura que esta es una idea interesante, pero que recibe con reservas cualquier iniciativa que parte desde el Ministerio de Igualdad porque "se han caracterizado por un comportamiento de gran incompetencia y amateurismo". Por su parte, Daniel Basteiro explica que es importante que se creen lugares a donde puedan acudir mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexual y que hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar porque no saben dónde ir y tienen miedo. Pilar Gómez considera que si tienes un Ministerio de Igualdad, lo tienes que usar para hacer cosas que lleguen a los ciudadanos "más allá de dar titulares o poner tweets" y espera que Irene Montero utilice su cargo "para ayudar a las mujeres y los hombres a alcanzar la igualdad".

Sobre la proposición de Podemos de lanzar un Netflix público para que España potencie la diversidad cultural del país, Rubén Amón comenta que existe un modelo autonómico fallido de televisión y afirma que lo que propone Iglesias ya existe porque "Netflix no hace otra cosa que programar series en los idiomas que pueblan la riqueza lingüística española". Además, recuerda que es la sociedad civil la que tiene que despertar estas inquietudes y no otro aparato del Estado, "cuyo patrón levanta todas las sospechas sobre cómo se conduciría". Por su parte, Antonio Caño añade que es llamativa la obsesión de Podemos con el control de los medios de comunicación en cualquier formato y tecnología y Basteiro señala que tenemos mucho que aprender de cómo otros países protegen su cultura.

Respecto a la campaña electoral en Madrid, Caño explica que la firmeza del Gobierno de Sánchez ha consistido en la falta de una alternativa política y asegura que la estrategia de bloques de Iván Redondo empieza a hacer agua con el resurgimiento del Partido Popular, motivado por el trasvase de votos del PSOE. Considera Pilar Gómez que Ayuso ha sido capaz de conectar con un electorado que estaba en la abstención y que votaba a Ciudadanos y explica que habrá que ver si Casado puede rentabilizar la victoria de Ayuso que dan todas las encuestas. "En Moncloa andan preocupados con esto porque hay una amenaza y empiezan a notar que el partido Popular puede despegar para ser realmente una alternativa", insiste, aunque no sabe si la falta de Ciudadanos impedirá que el PP plasme un Gobierno solo con Vox.

Además, se plantean si la gestión de la pandemia debe quedar fuera del debate político, respecto a lo que Pilar Gómez dice que no es razonable que el presidente del Gobierno ponga el foco del debate en la pandemia y asegura que Sánchez quiere ir a unas elecciones generales con el PSOE en la Puerta del Sol porque "es un frente que se les resiste desde hace muchos años". También señala que el presidente no debería estar diciendo que la señora Ayuso gestionar fatal la pandemia porque "estamos en estado de alarma y hasta el día 9 de mayo tiene y puede gestionarlo él mismo". Por su parte, Basteiro plantea que si no se habla de la pandemia, de qué otra cosa se va a hablar.