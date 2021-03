Tertulia: ¿Mueven votos los fichajes políticos de cara a las elecciones del 4-M?

Ignacio Varela, Sandra Golpe, Nacho Cardero y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre las restricciones sanitarias en España para frenar una cuarta ola. Sandra Golpe señala que hay que encontrar el equilibrio de no matar la economía, pero tampoco agredir demasiado al sistema sanitario, porque hay algo que falla. "Están subiendo los contagios y se tienen que tomar medidas, ahora sería el momento de que se llegara a un acuerdo entre todas las comunidades y Sanidad", explica y añade que si no se consigue, "el Gobierno debería tomar medidas unilateralmente". Por su parte, Ignacio Varela apunta a que el planteamiento ideal de la Semana Santa, que ya no es posible, "habría sido hacer un confinamiento generalizado en todos los territorios y aprovechar que todo el mundo está en su casa para darle un empujón decisivo al proceso de vacunación". Considera que la cuarta ola ha empezado antes incluso que la Semana Santa y que "no hay mejor política económica que vacunar". Nacho Cardero, además, añade que las elecciones del 4 de mayo van a estar muy condicionadas por la gestión que se ha hecho de la pandemia, mientras que Rubén Amón asegura que el escenario pandémico favorece a Ayuso.

El exministro de Sanidad y portavoz del Partido Socialista en Cataluña, Salvador Illa, ha hablado en Más de uno sobre la sesión de investidura de Pere Aragonès que se celebrará mañana en el Parlament. Illa considera que, si los tres partidos independentistas llegasen a un acuerdo y saliese adelante la investidura de Aragonès, “sería la repetición de un fracaso” y sostiene que "no puede descansar la estabilidad de ningún gobierno en un partido antisistema como la CUP".

Además, debaten sobre los fichajes políticos y sobre si estos mueven muchos votos. Ignacio Varela afirma que de los fichajes políticos que se han hecho para esta campaña, "el único que es relevante en términos electorales es el de Pablo Iglesias" y que todos los demás son perfectamente irrelevantes. "Se utilizan para desestabilizar al adversario", asegura, y considera que la organización madrileña del PSOE "se ha convertido en el campo de recreo de Pedro Sánchez y en su laboratorio de experimentación política". Por su parte, Sandra Golpe señala que puede que lo de Toni Cantó no sea relevante en las urnas, aunque sí que es verdad que es muy activo en redes sociales y es un famoso. También explica que Toni Cantó era diputado por las Cortes Valencianas hasta hace nada, aunque dice que está empadronado en Madrid. "Esto de Toni Cantó no se debe a discrepancias, sino a una operación fraguada en el tiempo", concluye.