Tertulia: ¿Existe un efecto llamada de Isabel Díaz Ayuso para los extranjeros europeos que vienen a España?

Estefanía Molina, Paco Marhuenda, Javier Caraballo y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre las palabras de Pablo Iglesias en las que culpaba a Madrid de ser "desobediente" frente a las restricciones a los extranjeros. Javier Caraballo explica que las contradicciones en las normas de las restricciones "las hemos tenido desde el principio" y que tampoco se puede pedir que todo el que va de Madrid a Guadalajara tenga un PCR, algo que sí puedes controlar en los vuelos. Además, asegura que existe un efecto llamada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, algo con lo que coincide Estefanía Molina, que señala que el problema de todo esto es "la sensación de agravio que genera en la ciudadanía, porque a la gente le cuesta entender que mientras ellos no pueden ir a ver a un familiar, haya gente que pueda venir aquí". Por otra parte, Rubén Amón considera que no es justo centrarse en Madrid, porque hay comunidades como Baleares y Canarias que están estimulando la entrada de turistas extranjeros.

Carlos Alsina entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, que asegura que el gobierno de su comunidad sale favorecido de esta situación y cuenta que "las presiones y conspiraciones han rozado lo ilícito". Además, considera que la moción de censura ha sido un "bochorno" y opina que "el señor Tudanca y Pedro Sánchez tienen que pedir disculpas a la sociedad de Castilla y León".

Además, los contertulios también debaten sobre la campaña de las elecciones en Madrid y el transfuguismo en Ciudadanos. Rubén Amón explica que hay líderes regionales que no siempre siguen las directrices principales que marca el partido central y que el transfuguismo es un veneno que se le debe reprochar a todas las partes. Estefanía Molina asegura que las autonomías se llevan usando desde hace años para "apuntalar los gobiernos de Moncloa" y que el PSOE, queriendo utilizar a Ciudadanos para arrinconar al PP o para reflotar la formación naranja, ha acelerado la descomposición del partido. También comenta que, según quede Ciudadanos, "caminamos a una política de bloques" y añade que no ha habido ningún debate sobre cuáles son los proyectos políticos o los intereses para la Comunidad de Madrid. Por su parte, Paco Marhuenda considera que el PSOE se ha cargado la posibilidad de mantener un acuerdo con el Partido Popular por el poder judicial y que eso también es transfuguismo, porque no hay razones para cargarse los gobiernos autonómicos de coalición.