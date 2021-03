Mañueco, sobre la moción de censura en Castilla y León: "Las presiones y conspiraciones han rozado lo ilícito"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras el fracaso de la moción de censura presentada por el PSOE al no obtener los 41 apoyos necesarios, afirma en Más de uno que "ha ganado Castilla y León y ha perdido Sánchez".

"Ha sido todo bastante pestilente"

Mañueco considera que la moción de censura ha sido un "bochorno" y opina que "el señor Tudanca y Pedro Sánchez tienen que pedir disculpas a la sociedad de Castilla y León; ha sido todo bastante pestilente".

El presidente autonómico asegura que mientras la junta de Castilla y León trabajaba, algunas personas del PSOE estaban en intrigas palaciegas y en conspiraciones de pasillo.

"Las presiones y conspiraciones han rozado lo ilícito"

El presidente regional comenta que le consta que "algunos de los parlamentarios de Ciudadanos han sufrido mucho" y que "las presiones a las que se han visto sometidos estos días han rozado algo más que lo lícito y lo legítimo".

Además, Mañueco sostiene que "esta convulsión que ha querido provocar desde los despachos de Moncloa Pedro Sánchez en las autonomías donde no gobernaba ha fracasado".

Por otro lado, sobre si es una tránsfuga la ex diputada de Ciudadanos, Mañueco opina que la situación de María Montero corresponde a una situación personal porque se ha mantenido fiel al pacto de legislatura y no votó la moción. Cree que la diputada tiene que hacer reflexión personal de cómo puede cumplir mejor su compromiso con su partido o ex partido y con los votantes.

"El pacto de Gobierno en Castilla y León funciona"

El presidente regional dice que " ya he tenido conversaciones con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario y estoy convencido de que vamos a mantener una situación de estabilidad" y deja claro que "tenemos un pacto que funciona en Castilla y León".

Mañueco asegura que va a agotar la legislatura y que se fía de la palabra de sus socios: "mi intención es ofrecer estabilidad y solo desde esa certidumbre podemos ofrecer confianza para afrontar el futuro".

"Queremos la reunificación del centro derecha"

En cuanto a qué le parecen a sus socios de Ciudadanos los mensajes que se dan desde el PP a los militantes de Ciudadanos para que se pasen al Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco insiste en que "desde Castilla y León respetamos a nuestros socios y nuestro diálogo es con los votantes de la derecha, del centro y del centro derecha".

Sobre si comparte la reunificación de la derecha bajo una sola sigla como la del PP dice que sí pero indica que lo que quiere es "seducir a los votantes de Ciudadanos".

Con respecto a la gestión de la pandemia, Mañueco piensa que "desde el verano hacia aquí el Gobierno de España ha declinado de sus responsabilidades" y sobre las diferencias con Madrid en la toma de decisiones al aplicar las restricciones, dice que "cada comunidad tiene que adaptarse a las circunstancias en todos los ámbitos: empidemiológicas, sanitarias..."