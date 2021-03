Fracasa la moción de censura del PSOE contra el Gobierno de Castilla y León

La moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno de Castilla y León presidido por Alfonso Fernández Mañueco (PP), con Francisco Igea (Cs) como vicepresidente, ha fracasado esta tarde en el Parlamento autonómico al no conseguir el socialista Luis Tudanca más que 37 de los 41 votos que necesitaba.

Los 11 parlamentarios de Ciudadanos han votado 'no'. En la votación, realizada por llamamiento de cada uno de los procuradores, han dado su apoyo al candidato socialista los 35 parlamentarios del PSOE y los dos de Podemos, mientras que en contra han votado los 25 del PP, los 11 de Ciudadanos y la única representante de Vox. Han optado por la abstención los procuradores de UPL (1), de Por Ávila (1) y la no adscrita, ex de Cs, María Montero.

La exprocuradora de Ciudadanos se abstiene en la moción

La procuradora no adscrita María Montero, que abandonó el grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León la semana pasada, se ha abstenido en la votación de la moción de censura.

De este modo, despejó las dudas que se habían cernido ante un eventual apoyo a la moción de censura y la capacidad de arrastre que tendría entre los miembros de grupo de Ciudadanos hacia el 'sí'. María Montero abandonó el viernes el grupo parlamentario de Ciudadanos, partido del que era procuradora por Salamanca, criticando duramente su funcionamiento y el proceso de toma de decisiones en lo relativo a asuntos "de gran trascendencia" para Castilla y León.

Inés Arrimadas celebra el fracaso de la moción

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha celebrado que la moción de censura del PSOE contra el Gobierno de Castilla y león haya sido rechazada. "El Gobierno de Castilla y León funciona, está cumpliendo el pacto PP-Ciudadanos y realiza una gestión responsable y eficaz. La moción de censura del PSOE estaba fuera de lugar y la hemos rechazado", ha escrito Arrimadas en su perfil de Twitter. El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha agradecido "la confianza" de Arrimadas.

Pablo Casado: "Hoy ha ganado Castilla y León y ha perdido Pedro Sánchez"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha comparecido ante los medios tras fracasar la moción de censura del PSOE en Castilla y León. El líder de los populares ha celebrado que la "victoria de un buen Gobierno" y ha asegurado que hoy "ha ganado Castilla y León y ha perdido Pedro Sánchez".

"Es inmoral hacer mociones de censura por intereses partidistas contra gobiernos que se están enfrentando solos a la pandemia", ha criticado Casado en referencia tanto a la moción de Castilla y León como a la también rechazada moción de censura en Murcia.