Francisco Igea insinúa "presiones" del Psoe a la procuradora María Montero

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos analiza en la Brújula el fracaso de la moción: "Hoy ha sido un gran día, no solo en la política, también en lo personal porque hay once personas que se han reivindicado delante de nuestra comunidad y nuestro país".

Cree que la diputada María Montero debe renunciar a su acta aunque en el nivel personal destaca su figura: "María Montero es una buena persona a la que tengo aprecio y que entiendo que está pasando un momento difícil pero tiene que hacer lo correcto que es dejar el acta. Hay cosas que están por encima de la política que son los afectos y María es una buena persona".

Sobre la relación con el presidente asegura que es muy buena: "Tengo una muy buena relación personal con Mañueco. Han sido días muy difíciles y eso ayuda a estrechar una relación. Siempre hemos entendido que somos un solo Gobierno y no nos hemos hecho la competencia desde dentro".

Salen reforzados tras superar la moción

Cree que el Gobierno de coalición sale reforzado tras superar la moción de censura. "Hemos hecho un buen trabajo, no podemos estar satisfechos porque son días muy duros para los españoles, pero estamos haciendo la política más responsable posible". Reconoce que ha pasado un momento difícil entre otras cosas por las presiones que ha recibido.

Si María Montero no renuncia a su acta gobernarían con mayoría relativa, "no pasaría nada", asegura Igea y añade que no tendría problema si Montero decidiera volver.

Los movimientos del Psoe

El Psoe ha hecho movimientos con varias personas, porque las personas implicadas, asegura Igea se lo han contado. "Si esto no es compra de voluntades que baje Dios y lo vea", dice sobre los movimientos socialistas. "Somos un grupo político de doce personas y hemos trabajado todos juntos. Somos gente de partido, no vamos a romper los pactos allá dónde funcionan".

Inés Arrimadas, asegura, ha "cogido el partido en una situación muy difícil". Ahora "viene un momento crítico, en el que tenemos que estar todos juntos". Y califica las elecciones de Madrid como "una bola de partido" para Ciudadanos. "La gente nos achaca estos días que se ha generado mucha inestabilidad. El partido si quiere tener futuro tiene que tener en cuenta que ser de centro no es estar un día con unos y otro día con otros, es conseguir que tus políticas avancen y sean visibles".

Dardo al Pp

"Esto es un gobierno de coalición y no pueden pasar la vida ninguneándonos, no somos la peana del PP soy un socio de Gobierno", finaliza.