El Norte de Lucas: "En Madrid parece que al paracaidista Iglesias no le quieren ni sus amigos"

"Según el guión previsto, fracasó la moción de censura en Castilla y León y según la agenda, el Gobierno eleva hasta los 65 años la edad máxima para probar la vacuna de AstraZeneca", comienza Juan Ramón Lucas analizando dos de los temas del día.

Lucas también se centra en el toque de atención que ha recibido el Gobierno desde Bruselas a cuenta de las restricciones de movilidad: "La paradoja de las fronteras. Cerradas a cal y canto las interiores, abiertas las exteriores. Desde Madrid uno no se puede ir a Asturias, pero los alemanes o belgas sí pueden venir por aquí. Ahí están las terrazas de Madrid llenas de turistas franceses", comenta. "La UE le ha dicho España que si en interior cierra fronteras, sea coherente y no abra las exteriores, pero Turismo manda y su titular se defiende", como también lo hace la ministra Laya que asegura que las restricciones están "alineadas" con las de la UE.

"Coherencia le ha pedido Bruselas al Gobierno español, y coherencia es lo que, modestamente, le pedimos desde aquí", zanja Lucas.

Gabilondo dice NO a Iglesias

Juan Ramón Lucas comenta también el 'no' de Gabilondo a Iglesias para un posible pacto de Gobierno en Madrid: "parece que al paracaidista Iglesias no le quieren ni sus amigos", señala. Lucas asegura que "Gabilondo se ha hecho un Sánchez", cuando decía que no dormiría tranquilo con Iglesias en el Gobierno.