Ángel Gabilondo anuncia sus posibles pactos tras las elecciones de Madrid y descarta a Pablo Iglesias

El candidato del PSOE en las elecciones de Madrid convocadas el 4 de mayo, Ángel Gabilondo, ha asegurado en el programa 'Al Rojo Vivo' que no pactará un Gobierno con Unidas Podemos. "No quiero un clima de confrontación, de extremismo. No quiero eso sinceramente. Con este Iglesias, no", ha señalado. Además, ha declarado que no le gustaría que "hubiese planteamientos radicales y extremos".

"Me intranquilizaría que alguien con un planteamiento extremista y radical formara parte del Gobierno"

En la entrevista, Ferreras le ha preguntado "si dormiría tranquilo si tuviera a Pablo Iglesias de vicepresidente en un Gobierno liderado por él". Su respuesta ha sido clara: "No duermo tranquilo nunca. Me intranquilizaría que alguien con un planteamiento extremista y radical formara parte del Gobierno. Espero y deseo que esto evolucione hacia otra dirección". "Planteadas así las cosas, no lo quiero, sinceramente", ha insistido el candidato socialista.

Posibles pactos con Ciudadanos y Más Madrid

Ángel Gabilondo ha afirmado que no descarta llegar a pactos de Gobierno con Ciudadanos y Más Madrid. "Es lo que yo querría y es lo que quise en 2019 porque así se construía y constituía un especio plural y abierto", sostiene.

Sin embargo, ha lamentado la decisión que tomó Ciudadanos en su momento: "Optó por otra cosa y creo que ha sido un error. Nos ha traído a dos años de desvarío, de ingobernabilidad. Se equivocó uniéndose al PP con el apoyo de Vox”.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, manifestó este viernes que su partido pactaría con Ciudadanos para evitar que la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, llegue a la Presidencia de la región.

"Nosotras en 2019 ofrecimos pactos para que no gobernara el PP, que había perdido las elecciones y lleva saqueando la Comunidad 25 años. ¿Cómo no vamos a hacerlo ahora?", declaró Maestre a laSexta.

En esta línea, apuntó que la formación tiene "la mano tendida a todas las fuerzas para hacer una campaña limpia". "Espero que con esta última llegada (la de Bal a Cs) terminen las llegadas y nos centremos en Madrid", expresó.

Lo que dicen las encuestas sobre las elecciones

La encuesta de NC Repor que ha publicado el diario La Razón, indica que el Partido Popular obtendría 25 escaños más que los 30 actuales de las elecciones de 2019, es decir, un total de 55 escaños.

Según estos resultados, la suma de PP y los 12 parlamentarios de Vox dejarían a Díaz Ayuso a tan solo dos escaños de la mayoría absoluta.

La candidatura de Más Madrid perdería siete diputados, pasando de 20 a 13. Unidas Podemos, cuyo candidato a la presidencia es Pablo Iglesias, subiría 5 escaños y pasaría a tener 12 diputados frente a los 7 actuales.

El palo más grande se lo llevaría Ciudadanos, que pasaría de los 26 escaños a los 7. No obstante, si los naranjas deciden apoyar a Gabilondo, podría producirse un relevo en el ejecutivo regional. PSOE, Más Madrid y Unidos Podemos sumarían 62 que junto a los 7 de Ciudadanos darían también mayoría absoluta, según los resultados del sondeo. Aunque Gabilondo ya se ha pronunciado al respecto y ha rechazado llevar a cabo un pacto con Iglesias.