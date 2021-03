Tertulia: ¿Están justificadas las quejas de los alcaldes por el reparto de los fondos europeos?

Antonio Caño, Pilar Cernuda, Pilar Gómez y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre las quejas de los ayuntamientos por el reparto de los fondos europeos. Pilar Cernuda asegura que "somos el único país que no tiene una comisión independiente para los fondos" y que la indignación está justificada porque hay mucho dinero a repartir y nadie sabe cómo se va a hacer. Además, Antonio Caño recuerda que los alcaldes son los únicos que, en los últimos años, han hecho "política con mayúsculas, respondiendo a las necesidades e intereses de los ciudadanos". "Sería conveniente que los alcaldes tuvieran un papel protagonista en la política de reparto de los fondos europeos", explica y añade que del éxito o fracaso de esta gestión dependerá el futuro de España. Además, Pilar Gómez alerta de que el presidente Sánchez está gestionando los fondos de manera que le beneficie y que esos fondos van a ser muy importante de cara a un adelanto de posibles elecciones. “Los cálculos se están haciendo más desde un punto de vista electoral que de las necesidades de los ciudadanos”, explica.

Carlos Alsina entrevista a Jorge Azcón , alcalde de Zaragoza, que explica por qué se va a reunir con otros diez alcaldes españoles paray se queja de quecuando son los primeros en ayudar a los ciudadanos.

Sobre las próximas elecciones de Madrid, Rubén Amón dice que "esta campaña tiene como punto débil lo poco que se va a hablar de los programas políticos porque lo que prevalece es la inestabilidad política" y recuerda que no se va a votar a favor de alguien, sino en contra de alguien, y que, con esta premisa, tiene mucho más que ganar Díaz Ayuso que Pablo Iglesias. Asimismo, Pilar Gómez apunta a que si el Partido Popular necesita a Ciudadanos para gobernar, "Ayuso va a tener un problema porque se han planteado pedir su cabeza para formar ese Gobierno". Además, Pilar Cernuda alerta de que Pablo Iglesias se juega muchísimo en estas elecciones y se está haciendo mucho daño a sí mismo porque "la chulería con la que ha desembarcado en Madrid le está pasando factura".

También debaten sobre el rescate de Plus Ultra, sobre el que Antonio Caño comenta que "la empresa no es ni estratégica, ni solvente, ni su situación económica tiene que ver con la pandemia, simplemente no cumple las condiciones" y añade que "hay algo muy oscuro detrás de esta operación, algo que exige una investigación por parte del Congreso de los Diputados y que el Gobierno está forzado a aclarar cuanto antes". Además, asegura que este escándalo es una pieza fundamental de la credibilidad de España en el manejo de los fondos europeos.

Respecto al pacto de Esquerra con la CUP para formar un Gobierno catalán, Pilar Gómez señala que este acuerdo muestra que Esquerra huye de ese pragmatismo que iba a tener en esta legislatura y que este nuevo gobierno independentista puede ser una muy mala noticia para Pedro Sánchez porque va a complicar el diálogo. Por su parte, Antonio Caño asegura que estamos incluso peor que antes de las elecciones porque "se ha tratado de normalizar el procés, solo se puede hablar de un retroceso". Además, Pilar Cernuda concuerda con Caño y explica que ahora "se ponen las cosas regular para Pedro Sánchez con Esquerra, porque no tengo claro que quieran continuar con su apoyo al Gobierno".