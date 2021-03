El alcalde de Zaragoza reprocha al Gobierno que los ayuntamientos sean los últimos en recibir ayudas cuando son los primeros en ayudar

Jorge Azcón, el alcalde de Zaragoza, habla en Más de uno de la reunión que ha convocado con otros diez alcaldes de formaciones políticas distintas con el objetivo de reclamar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fondos estatales y europeos para la financiación de proyectos y programas de recuperación ante los efectos de la Covid-19.

Se queja de que los ayuntamientos son los primeros en ayudar pero los últimos en recibir ayudas

Jorge Azcón explica que los ayuntamientos son la primera línea en la administración y las primeras ayudas que se han articulado en muchas ciudades han sido las que venían des los ayuntamientos. "Los ayuntamientos somos los primeros que nos ponemos a ayudar a nuestros vecinos pero somos los últimos en recibir ayudas", asegura.

Azcón explica que a Alemania ya han llegado 30.000 millones de euros de esos fondos, a Francia 25.000 millones y en Italia 19.000 millones y a los ayuntamientos españoles no les ha llegado ni un euro de ayuda del Gobierno de España.

El alcalde se queja de que "la situación que atravesamos los ayuntamientos es extraordinariamente complicada porque el gasto se ha disparado, los ingresos han caído en picado, el transporte público atraviesa un auténtico drama y lo que pedimos es justicia".

Pide diálogo con el Gobierno

El alcalde no entiende qué está pasando para que los ayuntamientos no reciban el dinero y dice que piden "diálogo". "Si la ministra habla con nosotros vamos a ponernos de acuerdo seguro". Además, Jorge Azcón cree que la falta de diálogo es debido a que la Federación de Municipios y Provincias no funciona y eso se nota en que el dinero no ha llegado.

"Es difícil de explicar que después de un año, no nos haya llegado ni un solo euro de ayuda por parte del Gobierno de España", afirma el alcalde.

"El Gobierno se ha olvidado de los ayuntamientos"

Por otro lado, el alcalde dice que "lo que ha hecho el PSOE es defender al Gobierno de España y a la ministra de Hacienda en su momento y olvidarse de las necesidades reales de los ayuntamientos".