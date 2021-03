Salvador Illa: "La CUP es un partido antisistema y ninguna estabilidad de un gobierno puede pasar por ellos"

LEER MÁS ERC y la CUP ultiman un preacuerdo para que Aragonès presida la Generalitat

El Parlament de Cataluña celebrará mañana la primera jornada de la sesión de investidura de Pere Aragonés. Laura Borrás, presidenta del Parlament, ha propuesto a Pere Aragonès (ERC) para presidir la Generalitat de Cataluña, puesto que "es el que más opciones tiene de ser elegido", declaraba ayer Borrás. Sobre la investidura de Aragonès, Salvador Illa, portavoz del PSC y exministro de Sanidad, ha comentado en Más de uno: "El señor Aragonès únicamente tiene garantizado el apoyo de su grupo, falta ratificar el preacuerdo por parte de la CUP y con Junts no hay nada cerrado".

Si los tres partidos independentistas llegasen a un acuerdo y saliese adelante la investidura de Aragonès, “sería la repetición de un fracaso”, afirma Illa, quien ayer le trasladó a Borrás su intención de obtener la confianza de los diputados catalanes para ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Illa se ofrece como representante de una vía distinta en Cataluña, diferenciándose del independentismo

"La CUP es un partido antisistema"

Sobre el acuerdo entre la CUP y Esquerra Republicana, Illa sostiene: "No puede descansar la estabilidad de ningún gobierno en un partido antisistema como la CUP". Además, el exministro opina que "la CUP debe condenar la violencia, no fomentarla" y mantiene que, hasta que no haga esto, debe estar inhabilitado para formar parte y apoyar a cualquier gobierno.

Sin embargo, Aragonès es quien ha elegido a la CUP como base del futuro gobierno catalán, lo que según Illa demuestra "una subordinación política, intelectual y conceptual de Esquerra Republicana y Junts a la CUP", tendencia que empezó con Artur Mas.

Calendario de vacunación en España

"Quisiéramos ir más rápido, pero el objetivo que fijamos de tener en agosto el 70% de la población vacunada, se va a cumplir", afirma el exministro de Sanidad, quien considera un acierto haber diseñado un plan a escala europea y haber actuado coordinadamente con otros países.

A pesar de que la mitad de la población española mayor de 80 años todavía no ha recibido la vacuna, Illa defiende que "las dosis irán llegando progresivamente, pero el apostar por varias vacunas y el tener una estrategia coordinada a nivel europeo han sido una de las claves para cumplir con el objetivo planteado por el gobierno".

Llamamiento a la prudencia durante la Semana Santa

Ante la llegada de la Semana Santa, Illa considera imprescindible actuar con “extrema prudencia”. Además, sostiene que es consciente de que el proceso está siendo muy duro porque "llevamos más de un año con medidas restrictivas muy importantes, pero estamos más cerca del final". En definitiva, Illa hace un llamamiento a la prudencia, la contención y a seguir las recomendaciones sanitarias.

"Menos tweets y más artículos y libros"

En relación a la decisión de Pablo Iglesias de abandonar el gobierno para ser candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Illa respeta su decisión: "Le deseo menos suerte que a Gabilondo, pero que le vaya muy bien". Sin embargo, el portavoz del PSC se identifica y suscribe las declaraciones de Ángel Gabilondo sobre su disconformidad con gobernar junto a Pablo Iglesias.

Illa ha alabado la trayectoria de Ángel Gabilondo, un político con quien dice sentirse muy reconocido por su forma de hacer política: "es una de las personas que me ha inspirado en mi carrera política, por el sosiego que representa". Además, de Gabilondo destaca su afán por mirar más al medio y largo plazo: "menos tweets y más artículos y más libros, menos reacción inmediata y más pensar en lo que puede pasar en seis años como consecuencia de lo que hacemos hoy", comenta Illa.