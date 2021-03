Tertulia: ¿Podrá sobrevivir Unidas Podemos sin Pablo Iglesias en el frente nacional?

Anabel Díez, Pilar Cernuda y José Antonio Vera debaten en la tertulia de Más de uno sobre el bloqueo en el Canal de Suez y al encallamiento del barco Ever Given. Explica Anabel Díez que esta noticia conlleva un refuerzo y replanteamiento de los controles, pero que también subirá el precio de los productos, algo que no es bueno para el consumo del país. Por su parte, José Antonio Vera muestra su enfado por el uso de barcos tan inmensos, que son más difíciles de controlar y cuyas consecuencias cuando ocurren estas cosas son tremendas, mientras que Pilar Cernuda comenta que vamos a ver las consecuencias de este aumento de precios a corto plazo.

Óscar Plaza entrevista al presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, para hablar sobre el impacto que tendrá en el consumidor el bloqueo en el Canal de Suez y los problemas que ha generado en la industria española la paralización de las importaciones asiáticas.

También charla con José Luis Yzuel, el presidente de Hostelería de España, que analiza la recomendación del ministerio de Sanidad de cerrar el interior de bares y restaurantes en los territorios donde se superen los 150 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.

Además, los contertulios debaten sobre el adiós de Pablo Iglesias al Gobierno. Anabel Díez dice que el líder de la formación morada está dedicado a la campaña de Madrid y que queda por ver cómo va a ser la convivencia en el Consejo de Ministros con la nueva ministra Ione Belarra, "una mujer con una personalidad fuerte y que cuando algo no le gusta, pelea en público". José Antonio Vera considera que internamente la convivencia va a mejorar y que, dependiendo de cómo quede Pablo Iglesias, tendremos un escenario u otro. "No creo que vaya a permanecer en su escaño de la Comunidad de Madrid y no va a renunciar a dirigir el Gobierno de España desde fuera del Gobierno", explica, y añade que el problema que tiene Podemos es que es o Pablo Iglesias o nadie. "Aunque ahora puede surgir como figura emergente Yolanda Díaz, ella ni siquiera pertenece a Podemos, sino que es de Izquierda Unida", recuerda: "Podemos es un proyecto personal y personalista de Pablo Iglesias".

Sobre las nuevas encuestas elecciones de Madrid, Pilar Cernuda explica que le ha chocado mucho la subida de Podemos, pero aún no se ha tenido en cuenta la subida de la riqueza de la pareja de Unidas Podemos e insiste en que la campaña que está haciendo Gabilondo "es muy inteligente porque ha convertido en virtud lo que para mucha gente era un defecto, el ser un hombre seriamente riguroso". Por su parte, Anabel Díez señala que no parece que todo esté atado para el Partido Popular, que la presidenta Ayuso va a hacer una campaña nacional que "puede gustar a algunos votantes de Vox" y que Gabilondo no va a dejar que Podemos le quite alguna de sus banderas, como la vivienda. Además, José Antonio Vera recuerda la 'ayusomanía' que se ha generado en Madrid por parte de los hosteleros y considera que esto es algo que va a afectar.