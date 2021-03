Tertulia: ¿Tiene Toni Cantó realmente algún interés para el proyecto de Isabel Díaz Ayuso?

Antonio Casado, Carmen Morodo, Raúl del Pozo y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre el retraso en la vacunación. Carmen Morodo explica que esto tiene difícil arreglo y el problema son las consecuencias y que, "mientras estamos pendientes de si nos podemos ir de vacaciones, tenemos unas cifras de muertos, que ya hemos normalizado, pero que son escandalosas". Raúl del Pozo asegura que Europa ha hecho el ridículo porque "han querido ahorrar dinero en el momento en el que se estaban jugando la vida de millones de personas", mientras que Rubén Amón recuerda que España ni siquiera ha pasado el 50% de vacunación en mayores de 80 años y que el promedio comunitario es del 55% y que admite que es "desesperante que existan grandes planes de contingencia logística, como en Cataluña o en Andalucía, pero que no haya vacunas suficientes para hacerlo".

Además, también debaten sobre las elecciones en Madrid, sobre la que Raúl Del Pozo dice que se están acuchillando por las listas y que "el gran escándalo es el Partido Socialista en Madrid, a los que les han impuesto las listas desde Moncloa, y a Ayuso le ha pasado igual" y añade que la moralidad de la política española en estos últimos días ha sido "verdaderamente repugnante". Por su parte, Carmen Morodo asegura que Toni Cantó no va a mover ni un solo voto, por mucho desasosiego que creamos percibir y explica que a Ayuso no le hacen la lista, aunque "le molesta que le mangoneen desde Génova algo que ella hubiese querido hacer, pero que no le han dejado hacer como suyo propio". Afirma que la intervención de Génova y la secretaría general genera distorsiones y que lo de Cantó se reduce a lo que son las zancadillas y el juego sucio entre los políticos porque no tiene interés para el proyecto. Asimismo, Antonio Casado dice que lo de Cantó no es nada más que una pedrada que se ha querido utilizar en contra de Ciudadanos "para descomponer más el partido". Sin embargo, Rubén Amón cree que sí que tiene interés lo de Cantó y se pregunta con qué ética política puede uno postularse como defensor de la regeneración de los votantes de Ciudadanos en Valencia para luego adherirse al bipartidismo.

Sobre la investidura del Govern en Cataluña y las desavenencias entre Junts y Esquerra, Antonio Casado explica que estamos viviendo el resultado de una operación táctica muy descarada que es la de ganar tiempo para presionar un poco más, mientras que Carmen Morodo admite que Junts pretende que Puigdemont sea el que mande desde el exilio y, además, quieren controlar los fondos europeos. Rubén Amón asegura que existe un conflicto tremendo entre las posiciones de un partido conservador como Junts respecto a esa alianza que representa Esquerra con las CUP.