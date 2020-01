Fernando Ónega: "Diez segundos para el acto de promesa, y cuatro años de sufrimiento"

Supongo que me preguntas si ha comenzado ya lo que dijo el rey: “ El dolor viene después ”. Y creo que el señor Sánchez c omenzó ayer mismo a despertar de la anestesia . Es decir, está al principio de lo duro.

Como primer gesto, hizo que Podemos y el PSOE firmasen un pacto de no agresión. Recuerda el caso del paisano que llega al dentista: “No nos vamos a hacer daño, ¿verdad?” Y firmaron el acuerdo de no hacerse daño. Medicina preventiva de discordias en el gabinete, de no echarse la culpa unos a otros, de llevarse bien ante la vecindad y de no nombrar ministros a espaldas del jefe. Segunda pérdida de la anestesia, hoy mismo, cuando Sánchez llame a Torra, que ahora quiere mojar en la mesa, y la opinión externa ya le está diciendo a Sánchez que blanquea, legitima o rehabilita a un inhabilitado. Y ahí está el gobierno catalán que reclama que el Estado se aparte de los procesos judiciales contra independentistas. Y ahí está el señor Aragonés que reclama de entrada amnistía y autodeterminación, quince días antes de constituir la mesa. Y ahí está el señor Casado, que no se presta a negociar la renovación del Poder Judicial.

Facilidades, lo que se dice facilidades, no le darán muchas al gobierno. Se las tendrá que ganar el presidente y su socio principal con sus artes de seducción. Parafraseando lo que Sánchez le dijo al rey, diez segundos para el acto de promesa, y cuatro años de sufrimiento. Le va en el sueldo. El que ahora necesita anestesia es el país.