Así que yo me doy por aludido y echo mano a la cartera. No porque me la vaya a quitar, sino para ver lo que me queda, porque el panorama es acongojante. Fin de la crisis, más allá de 2021. Endeudamiento del país, el 120 por ciento del PIB. Drama social, previsible.

Futuras generaciones, empeñadas por las desgracias de hoy. Donde a lo mejor se equivoca de país Hernández de Cos es en las soluciones. ¿Cómo le puede hablar a la actual coalición de gobierno de ajustes y recortes, si lo que predica la coalición es que los recortes fueron cosa maléfica de la derecha que no tiene sensibilidad social? ¿Cómo le puede hablar de ajuste fiscal, si el decisivo señor Iglesias solo tiene puesta la mirada en el patrimonio de los ricos? ¿Y cómo puede proponer un pacto para varias legislaturas a quienes andan a gorrazos por un acuerdo de estado de alarma de treinta días?

Yo creo que el gobernador escribió el guion de esa Comisión Parlamentaria que llaman de Reconstrucción. Con su diagnóstico y sus propuestas, tienen el trabajo hecho con cuatro pilares: gastar ahora porque el país lo requiere, ahorrar en gasto público después, recaudar y pacto de estadistas. Pero, como solo se dan las circunstancias de gastar y recaudar, dispongámonos a hablar de una nueva utopía: la utopía Hernández de Cos.

