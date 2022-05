Fernando Ónega: "No hay ninguna sentencia que condene a don Juan Carlos a vivir fuera de España"

LEER MÁS El rey Juan Carlos volverá a España el próximo fin de semana

Este nuevo paso lo interpreto de la siguiente forma. Primero, la noticia: este próximo fin de semana, el rey Juan Carlos estará en Sanxenxo.

Segundo: no hay ninguna sentencia ni otro tipo de decisión judicial que condene a don Juan Carlos a vivir fuera de España, y no quiero utilizar la palabra exilio.

Tercero: don Juan Carlos, de acuerdo con su hijo, decidió que su residencia será Abu Dabi, pero con el propósito de regresar a España cuantas veces lo desee y por las razones que sean.

Cuarto: en los dos años que se cumplirán de su marcha en agosto no hizo ningún viaje porque La Zarzuela no lo consideró procedente, se supone que el Gobierno tampoco y el emérito no quiso crear un problema a su hijo.

Quinto: las razones de esa improcedencia forman parte de la estrategia de separar y diferenciar los dos reinados, estrategia elogiada por el presidente del Gobierno.

Sexto: el gran problema es el lugar de residencia de don Juan Carlos. Quienes tienen la última palabra entienden que Zarzuela no es la residencia privada de una familia, sino la sede de la Jefatura del Estado. Por lo tanto, don Juan Carlos puede visitar a su esposa, a su hijo y a sus nietas, pero no quedarse a dormir.

Séptimo: don Juan Carlos es el padre de Felipe VI, tiene 83 años, problemas físicos de movilidad y necesidades médicas. Si su repudio ha sido doloroso, negarle un techo roza la tragedia por grande que sea la razón de Estado.

Y octavo: don Juan Carlos , como digo comenzará el día 21 una visita rápida en Sanxenxo. Será recibido en Zarzuela. Verá a su familia y aceptará las condiciones. Pero eso no impide que se vea tratado injustamente. Personalmente entiendo que es desproporcionado.