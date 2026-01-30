El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Mario, viajero del Alvia, no volvió grupas al pasado,
La administración, apuntó, a las víctimas ha ignorado.
No ignora Banderas la música en el Teatro Pavón,
Dirige Godspell, sobre la versión de Emilio Aragón.
La versión de Parra sobre los inmigrantes es: no pasa nada,
Son gente que ya trabaja aquí, y no habrá efecto llamada.
Se opone Jorge Azcón: este asunto no es humanitario:
Todo obedece a la debilidad de un Gobierno falsario.
La verdad es lo que busca Gloria Serra, de buen modo:
Se puede hacer un “Equipo de investigación” de todo.
Elma Saiz hizo elogios a Puente, no sé por qué.
Pedro Sánchez es muy bueno, dijo, y lo malo es el PP.
La verdad es que fue un lío: la llamaré portavoz presunta,
Porque habla mucho pero no responde a ninguna pregunta