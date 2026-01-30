En Más de uno

El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Como cada viernes, el profesor Rodríguez Braun hace en 'Más de uno' el repaso lírico con las entrevistas de la semana.

Carlos Rodríguez

Madrid |

Mario, viajero del Alvia, no volvió grupas al pasado,

La administración, apuntó, a las víctimas ha ignorado.

No ignora Banderas la música en el Teatro Pavón,

Dirige Godspell, sobre la versión de Emilio Aragón.

La versión de Parra sobre los inmigrantes es: no pasa nada,

Son gente que ya trabaja aquí, y no habrá efecto llamada.

Se opone Jorge Azcón: este asunto no es humanitario:

Todo obedece a la debilidad de un Gobierno falsario.

La verdad es lo que busca Gloria Serra, de buen modo:

Se puede hacer un “Equipo de investigación” de todo.

Elma Saiz hizo elogios a Puente, no sé por qué.

Pedro Sánchez es muy bueno, dijo, y lo malo es el PP.

La verdad es que fue un lío: la llamaré portavoz presunta,

Porque habla mucho pero no responde a ninguna pregunta

