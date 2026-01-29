Gloria Serra: "Se puede hacer un 'Equipo de investigación' de todo"

'Equipo de investigación' se estrenó en Antena 3 el 31 de enero de 2011. Después de tres temporadas en esa cadena, pasó a La Sexta, en enero de 2013 comienza sus emisiones en La Sexta.

Coincidiendo con el aniversario, 'Equipo de Investigación' emite este próximo viernes su programa 555, en el que analizan la expansión y el funcionamiento de 'La Luz del Mundo', una organización religiosa cuyo líder está condenado por abusos sexuales a menores en Estados Unidos.

Más de dos millones de escuchas en Onda Cero Podcast

Además, todos los reportajes del programa se pueden escuchar en Onda Cero Podcast. Serra ha asegurado que al principio pensó que el formato en podcast no funcionaría, pero ha dicho que es todo un éxito y el año pasado el podcast tuvo más de dos millones de escuchas.

"Estamos muy felices y muy emocionados. Pensé que el programa no iba a durar", ha asegurado la presentadora. Después de tantos años en antena, Serra ha afirmado que se puede hacer un 'Equipo de investigación' de todo.