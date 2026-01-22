Marta Hazas y Javier Veiga se divorcian en 'Un matrimonio sin filtros': "Existe un poso de verdad en la función"

Marta Hazas y Javier Veiga han visitado este jueves Más de uno, donde han conversado con Carlos Alsina junto al elenco habitual de cómicos del programa, formado por Goyo Jiménez, Agustín Jiménez, Paula Púa y Borja F. Sedano.

La visita llega semanas después de que el actor Guillermo Francella pasara por el programa y alabara el trabajo de Veiga como guionista en la película 'Playa de lobos'. No obstante, en esta ocasión, Hazas y Veiga —matrimonio en la vida real— han acudido para presentar la obra de teatro que protagonizan juntos, 'Un matrimonio sin filtros', que estará en cartel en el Teatro Maravillas de Madrid hasta el mes de junio.

El público ejerce de juez

La función aborda, en clave de comedia, un momento crítico de la relación: la decisión de divorciarse y el conflicto que surge por la propiedad de la vivienda familiar. A partir de ahí, los personajes deciden que sea el público quien determine quién debe quedarse con la casa, tras escuchar los reproches y ataques cruzados con los que ambos intentan demostrar quién es el verdadero responsable del fracaso del matrimonio. "Todas esas cosas que no se dicen en un matrimonio, nosotros nos las decimos a la cara sobre el escenario", han explicado.

Entre los temas que atraviesan la obra está también la adicción al teléfono móvil y su impacto en la salud de la pareja. Javier Veiga es el autor del texto y ambos han reconocido que en la función "hay un poso de verdad", aunque llevado al extremo de la comedia.

Durante la charla, Paula Púa —que se casará próximamente— les pidió consejo sobre qué no hacer para mantener una relación. Entre risas, la pareja confesó algunas de sus propias batallas domésticas: desde la disputa por las galletas sin gluten hasta el hecho de que Marta siempre elige la película y Javier ejerce de "boicoteador activo" de los viajes que no le apetecen.

También recordaron cómo se conocieron en la vida real, durante el rodaje de una película. La primera escena que compartieron fue, curiosamente, una bofetada que el personaje de Javier daba al de Marta. A partir de ahí comenzaron a intercambiar mensajes por WhatsApp y, con el tiempo, surgió la relación.