Equipo de Investigación 3x16 | La Casa de los Gemelos: el negocio

El reportaje analiza el modelo económico que permite que este tipo de formatos crezcan sin apenas límites ni controles, las vías de financiación que utilizan y cómo se monetiza la atención de la audiencia. El reportaje reconstruye cómo el espectáculo, el ruido y la viralidad se convierten en una herramienta para generar ingresos. A través de documentación propia, testimonios directos y el análisis de expertos en comunicación digital, marketing y regulación, ‘Equipo de Investigación’ desentraña un sistema que va más allá del entretenimiento. Un entramado que combina plataformas digitales, afiliación al juego online y estrategias diseñadas para fidelizar a miles de espectadores, muchos de ellos jóvenes.

