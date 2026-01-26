Viajero del Alvia que ha creado una plataforma de afectados: "Ninguna administración se ha puesto en contacto con nosotros"

Uno de los afectados del accidente de Adamuz, que viajaba en el coche 4 del Alvia, está creando una plataforma de afectados, Mario Sámper.

Mario ha explicado a Alsina que está intentando asimilar todo lo que sucedió esa noche, que la describe como "una película de terror". "Sigo en estado de shock y no he podido ver ningún informativo", ha relatado.

También ha asegurado que "desde el primer momento veíamos luces, fueron pasando los minutos, hasta 50 o una hora, y un grupo de personas nos decidimos a ir hacia las luces".

¿Por qué están creando una plataforma de afectados?

Sobre la plataforma que está creando, Mario ha explicado que durante la noche del accidente, algunos heridos leves pensaron que sería bueno tener un grupo para mantener la comunicación, "Con el paso de los días hemos detectado que muchos de los viajeros no saben qué hacer respecto a aspectos como: bajas laborales, indemnizaciones..."

Mario ha asegurado que el grupo, por el momento, no tiene más pretensión que dar calor y ayudar a personas afectadas por el accidente que necesitan ayuda con cosas básicas.

En cuanto a si ha recibido por parte de la Junta de Andalucía alguna invitación para asistir al funeral, Mario ha dicho que ninguno de los integrantes del grupo ha recibido alguna indicación o pedir disculpas.

"Hay situaciones muy caóticas"

"Hay situaciones muy caóticas: extranjeros que tienen que llevar sus fallecidos a otros países...", ha relatado Mario, que asegura que entre los afectados también hay personas mayores con las que no se ha contactado.

Por su parte, Renfe ha asegurado que ha atendido a más de 1.100 familiares y allegados de víctimas del accidente de Adamuz a través de su servicio de atención telefónica en el 900 10 10 20 y los Centros de Atención a Familiares (CAF), que puso en marcha el pasado día 18 de enero en tres puntos físicos: Madrid, Córdoba y Huelva.