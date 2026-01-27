ENTREVISTA EN MAS DE UNO

El representante de REDES niega el efecto llamada de la regularización de migrantes: "Se ha desmontado en infinidad de ocasiones"

Xabier Parra, representante de REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario), habla en Más de uno de la iniciativa legislativa popular que se presentó en el Congreso para la regularización de migrantes.

La reflexión de Alsina sobre la regularización de migrantes: "En realidad, todas estas personas ya viven, ya conviven, y ya trabajan aquí"

Sánchez acuerda con Podemos la regularización de medio millón de migrantes

"Ayer fue un día lleno de emociones. Han sido más de cuatro años desde que empezamos a lanzar la recogida de firmas", ha explicado Xabier, representante de de REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) que agrupan a asociaciones relacionadas con la Iglesia que comenzaron la iniciativa legislativa popular para la regularización de personas migrantes.

Sin acuerdo parlamentario

Sobre la propuesta de regularización que, Xabier ha dicho que temían que podía naufragar.

Hace un año y medio llegó la ILP al Congreso, se debatió y fue apoyada y faltaba por ver cómo se traducía en una ley.

Ahora el Gobierno recurre a la vía del decreto, y sobre el procedimiento, Xabier ha comentado que querían que hubiera acuerdo parlamentario en este sentido.

¿Supone un efecto llamada esta regularización?

Sobre si esta regularización va a tener un "efecto llamada" o se premia la ilegalidad, el representante de REDES ha dicho que esto no es una cuestión de "derechas o de izquierdas" y que se ha desmontado en "infinidad de ocasiones" que las regularizaciones puedan tener un efecto llamada.

"Siempre hemos dicho que esta regularización se refiere a las personas que viven en España", ha defendido. Además, ha puntualizado que es "decente" exigirnos que tengamos condiciones dignas para estas personas.

El Gobierno confía en que a principios del mes de abril se puedan iniciar las solicitudes para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España.

