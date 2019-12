Monólogo de Alsina: "Siete líneas para fingir transparencia en la negociación del PSOE con ERC, cuando es al contrario"

Este miércoles tiene título de película: lo que queda del día . En lo que queda del día el jefe del Estado –-r ey Felipe (el ciudadano Borbón para Alberto Garzón)—decidirá si propone o no propone . Ésta es la única incógnita política, en el país a medio hacer, que tendremos resuelta a la hora de cena r. Si hay o no hay candidato propuesto por el rey al Parlamento para que éste debata y decida si le inviste o no le inviste.

Sin candidato propuesto no hay posible investidura y sin investidura no hay ni gobierno en plenas facultades ni cuenta atrás para nuevas nuevas elecciones. Es decir, que si el Rey deja pasar la ocasión y no propone candidato, la provisionalidad ésta que tan nociva les parece a todos -–empezando por el Rey— se prolongará de manera indefinida.

¿Sería anómalo que el Rey se hiciera un pasapalabra y no propusiera a nadie?

Pues hombre, en otros tiempos la respuesta habría sido sí, por supuesto que sí. Pero dado el grado de anomalía general que hemos alcanzado, terminar la ronda en blanco sería una avería menor. No perdamos la perspectiva general de lo que está pasando estos días: se negocia el gobierno de España y el programa que llevará a cabo ese gobierno con un partido que aspira a que España deje de ser lo que es hoy, que impulsa cada semana resoluciones ilegales en el Parlamento autonómico que preside, que reprueba al Rey, exige la expulsión de la policía y la guardia civil, denigra a las instituciones del Estado y aspira a privar al resto de los españoles de su derecho a decidir. Ah, y tiene al presidente del partido cumpliendo una condena de trece años por sedición y a la secretaria general huida de la justicia. Y está ahora en ver cómo alivia el encarcelamiento de su líder forzando el reglamento penitenciario. Ellos, un poco y los de Junts per Cataluña un mucho.

play

Esta negociación, la de Esquerra, es a la que está entregando sus mejores esfuerzos el señor Ábalos, la señora Lastra, la vicepresidenta Calvo. Ésta es, de hecho, la única negociación sobre la que el PSOE emite comunicados. Bueno, lo de ayer más que comunicado era un tuit largo. El increíble comunicado menguante. No es posible que alguien esté cobrando un salario por amontonar palabras en siete líneas. Siete líneas para fingir que se negocia con transparencia cuando está siendo justo al contrario.

Esta tarde sólo pueden pasar dos cosas: que el Rey ponga en marcha el procedimiento de la investidura o que no lo haga. Que proponga a Sánchez o que no le proponga. Aunque si no le propone será porque Sánchez no quiera ser propuesto todavía, es decir, porque decline (a lo Rajoy) la propuesta del monarca.

Volvamos a la perspectiva general: lo único en lo que coinciden todos los dirigentes políticos es que no hay más candidato viable que Pedro Sánchez. Es decir, lo mismo que ya pasaba en junio. Conseguirá o no ser investido, pero el único con posibilidades de serlo es él. Primera razón, parece que poderosa, ¿verdad?, para que sea propuesto.

Recordemos qué pasó en junio. Sánchez acudió, un día como éste, a la Zarzuela a decirle al Rey lo mismo que le dirá hoy: no tiene seguros los apoyos, pero ya ha hablado con sus socios potenciales y están abiertos al pacto. En junio Sánchez tampoco tenía amarrados los apoyos (tan no los tenía amarrados, que acabó naufragando como candidato). A pesar de ello, el Rey entendió que debía ponerse en marcha ya el procedimiento. Y Sánchez también, porque se volvió a la Moncloa encantado de tener ya el encargo.

Con Sánchez siempre hay un Sánchez de antes y un Sánchez de ahora. El de junio recibió el encargo y citó a los líderes de los tres grupos parlamentarios principales. El de diciembre, sin esperar al encargo, se ha citado con Iglesias y con Esquerra Republicana. Con el PP aún no se ha reunido. Y con Inés Arrimadas, tampoco. Por más que a Lambán, presidente aragonés, le parezca que es la última esperanza.

Lambán es el único barón socialista que se ha atrevido a calificar de indeseable depender de Esquerra Republicana. No ha debido recibir el argumentario de Moncloa, que es éste que sostiene que es el PP el culpable de que Sánchez haya tenido que arrojarse en sus brazos.

El trabajo extenuante que está haciendo el equipo del presidente llegará a buen puerto, dice la señora Calvo. Entiéndase que el buen puerto para ella es que su jefe lo siga siendo.

Todos los dirigentes políticos que pasaron ayer por la Zarzuela, como los que pasarán hoy, se resignaron a hacer con el Rey un poco de tertulia. Especulando como si fueran comentaristas sobre lo que tiene en mente el verdadero hacedor de presidentes de la política española hoy, que no es otro que Oriol Junqueras.

Qué interesante ver la cara del Rey cuando Ana Oramas le dijera esto.

Con la única fuerza política con la que se está negociando es una de las que no quiere saber nada ni del Rey ni de la ronda ésta de consultas. En lo que queda del día sabremos lo que queda aún de cortejo al preso.

Seguro que te interesa...

Monólogo de Alsina: "Solo a Esquerra le pone el PSOE el calendario de la investidura en sus manos"

Monólogo de Alsina: "Lo que ERC quiere sacar al PSOE por investir a Sánchez es el camino para burlar la Constitución y que el país trague"

VOTA por el mejor monólogo de Carlos Alsina de la temporada 2018/2019