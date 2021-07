En una hora estaremos en Japón para ofrecerles el partido de fútbol (bueno, estaremos en Japón es una forma de hablar, estarán nuestros enviados especiales) y antes de esto, a las ocho y media, recibiremos a la ministra de Política Territorial, y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, para empezar a conocernos.

El precio de la luz no batirá hoy un nuevo récord

Hoy también hay alguna buena noticia, fíjese. Puede que sea porque estamos casi de vacaciones (algunos) o porque con la racha que llevamos ya nos conformamos con poco, pero tengo anotadas como buenas noticias del día que el precio de la luz no batirá hoy un nuevo récord ---hoy lo tenemos a 101 euros megawatio hora, señora, un poco más barato que ayer pero mucho más caro que hace un año; una golondrina no hace verano y no es para cantar victoria: la previsión es que la luz siga subiendo este verano, ya lo siento.

Y tengo anotada como buena noticia, a medias si quiere, que los contagios de coronavirus, aunque siguen creciendo, lo hacen más despacio que estos últimos días. Suben, pero aflojando. Y ese es el primer paso para que la semana que viene podamos, ojalá, constatar el freno previo al cambio de tendencia. Cataluña, la comunidad en peor situación, reduce su incidencia media de los últimos siete días, algo es algo. La hospitalización, sin embargo, aún no refleja ese freno y en Cataluña alcanza el 38% de camas de UCI. Castilla y León se acerca al 15%.

La única forma de evitar que siga subiendo la hospitalización es que empiecen a bajar los contagios

Es verdad, como venimos comentando hace un mes, que el dato de incidencia hay que relativizarlo porque los 650 casos por cien mil de hoy no equivalen a los 650 casos de enero o de octubre (entonces el efecto en los hospitales era enorme, ahora es mucho más laxo). Pero la única forma de evitar que siga subiendo la hospitalización es que empiecen a bajar los contagios. Las tendencias que marcan los indicadores son lo relevante.

Hoy el primer ministro de Italia, Mario Draghi (el conde Draco) va a anunciar un par de cosas interesantes: una se la ha copiado a Macron, es la obligación de certificado Covid para entrar a los restaurantes o los cines; la otra es un cambio en esto que llamamos el semáforo, cómo establecer qué grado de riesgo tiene un territorio y qué medidas deben aplicarse. En resumen lo que planteará Draghi es cambiar la forma de calcular ese riesgo, rebajando el peso de la incidencia acumulada y aumentando el peso de la hospitalización, por ejemplo. Asunto que en España ha planteado el gobierno gallego, que yo sepa, y del que ayer hablábamos con el portavoz del gobierno vasco, Bingen Zupiría.

Como los gobiernos europeos se van fijando unos en los otros en busca de ideas nuevas, es posible que este debate se abra camino también aquí, si estamos midiendo bien el impacto de esta ola del verano. Miraba también a Europa ayer el vicepresidente de Castilla y León, Igea, pero para subrayar lo diferentes que son los mensajes de Macron o Merkel y los de Sánchez.

El Gobierno ha matizado aquella euforia con que anunció el final de la mascarilla

Es un hecho que el Gobierno ha matizado aquella euforia con que anunció el final de la mascarilla obligatoria en el exterior poniendo ahora todo su empeño en recordarnos que sigue siendo obligatorio ponérsela si tenemos gente a menos de metro y medio.

Desde hoy, por cierto, se puede comprar el test de antígenos en farmacia y sin receta. Igual usted no se acuerda de que fue en noviembre, hace nueve meses, cuando el gobierno autonómico de Madrid le envió una carta al ministerio de Sanidad pidiéndole que se vendieran test en las farmacias. En aquel momento al gobierno le parecía una mala idea. En mayo empezó a parecerle buena. Y ha habido que esperar a este 22 de julio para ver publicado en el BOE el decreto que autoriza la venta.

En la práctica, hay farmacias que llevan vendiendo test desde el martes y con tal grado de demanda que se les ha agotado ya el producto. Claro que en Alemania hace meses que se venden los test en los supermercados.

Pedro Sánchez de gira por Estados Unidos

A Pedro Sánchez le preguntaron ayer en una televisión estadounidense por los 30.000 contagios diarios que hoy estamos sufriendo. Admitió el presidente que los números son elevados, pero para destacar que aquí no tenemos una resistencia de la población a vacunarse. Le faltó decir: no como en Estados Unidos. Pero como se quedó ahí, la periodista que le entrevistaba no alcanzó a entender el razonamiento de nuestro presidente.

Si no hay resistencia a vacunarse, cuál es el problema, por qué hay tantos contagios. Comprobó el presidente que hasta Estados Unidos no ha llegado su mensaje de los líderes que somos en poner vacunas rápido. Y también comprobó que si un primer ministro va de visita a los Estados Unidos y no pisa Washington, sede de la Casa Blanca, extraña.

Si un primer ministro va de visita a Estados Unidos y no pisa la Casa Blanca, extraña

Qué por qué no va a Washington, que es donde está Joe Biden. El presidente salió del paso con soltura y explicó lo importante que es para nuestro país atraer inversores privados, lo mismo fondos de capital que empresas potentes, por ejemplo, éstas con las que se va a ver hoy: Netflix, HBO, Disney.

Esto es. Inversiones, inversiones. De eso va el viaje. Dices: ¿le habría gustado a Sánchez ser recibido en la Casa Blanca por Biden? Pues claro. No hay presidente español que no haya suspirado por una foto en la White House, incluido Zapatero, que era el menos pro estaodounidense. E incluido Rajoy, a quien la política internacional nunca le interesó lo más mínimo.