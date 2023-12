Monólogo de Alsina: "El progresismo era Bildu"

No hubo foto de la pareja. Ni robado, ni posado, ni falso robado que en realidad fuera osado. Sánchez y Puigdemont tenían pactado que ni el uno se acercaría al otro ni el otro se acercaría al uno.

Pero, ¿por qué, presidente, por qué? ¿Por qué le niega un mimo, un gesto cariñoso, un pató, a un colega progresista de la talla del molt amnistiable president Puigdemont? Esto de blanquear a la gente lo bastante para que te invista, y te juzgue en Suiza, pero no lo bastante como para que se puedan hacerse un selfie contigo es como avergonzarse un poco de la familia. De la gran familia progresista-separatista en la que el padre es Pedro y los cuñados son el Carles, Arnaldo, y el Oriol.

La familia ha liberado un nuevo territorio de las garras del fascismo. Celebren los pamploneses el regreso de Bildu a la alcaldía gentileza del Partido Socialista. Ya no sólo blanquea, ahora también aúpa. Qué menos, Joseba Asirón, que invitar a su toma de posesión al hombre que la ha hecho posible: el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (ahí va otra foto que no veremos).

El PSOE hace alcalde de Pamplona al de Bildu. Y presidente de la Federación Navarra de Municipio a otro de Bildu. Otra línea roja que ha dejado de serlo. El compromiso histórico del socialismo español (y navarro y vasco) era no facilitar el acceso de Bildual poder mientras no asumiera la responsabilidad que tuvo la izquierda abertzale en la prolongación durante décadas del terrorismo etarra -el mayor enemigo que encaró en treinta años la democracia española-.

Compromiso incumplido. Dices: qué novedad. Marca de la casa. No es la primera vez que Bildu gobierna Pamplona, para ellos Iruñea capital de Euskal Herría. Pero sí es la primera vez que la llave se la entrega, de progresista a progresista, ¿verdad?, el PSOE.

Si hay un socialista navarro. Santos Cerdán, urdiendo alianzas con Puigdemont desde el mes de marzo, por qué no iba a haber una socialista navarra, Chivite, desdiciéndose del recorrido ético que le exigía a Bildu. Antes de las elecciones generales a Sánchez le incomodaba que a Bildu se le llamara socio. Ahora ya, qué importa todo.

El ministro sin filtros de Trenes y Twitter, Óscar Puente, lo expresó ayer sin medias tintas y hay que agradecérselo. Bildu es uno de los nuestros.

Desacomplejado el ministro. No es que Bildu se haga con la alcaldía, Puente, son ustedes quienes se lo hacen. Y si le llena de orgullo y satisfacción, está bien que lo exhiba. A ver si algún día encuentra hueco en su apretada agenda y comparece en este programa, como en los viejos tiempos (lo accesible que era en Valladolid) para explicar el progresismo intachable de Bildu.

Coalición de partidos, recuérdese, cuya aspiración última es separar Navarra y el País Vasco de España para que la riqueza que se genera en ambas comunidades revierta únicamente en los vascos sin tener que andar redistribuyendo renta con los españoles de las regiones menos pudientes, alabado sea el progresismo.

Qué problema va a haber en que Bildu, uno de los nuestros, gobierne Pamplona. Pues explíquelo usted. O explíquelo su partido, que ha impedido que Bildu gobierne Guipúzcoa, gobierne Durango y gobierne Vitoria. ¿Por qué, ministro, por qué? ¿A qué viene este veto al progresismo? No sólo eso, es que en Vitoria, Durango y la Diputación de Guipúzcoa consintieron ustedes en aceptar los votos del PP -anatema, el PP- para que Bildu no pudiera gobernar progresistamente. ¿Pero a quién se le ocurre?

El damnificado de la doctrina Puente es el debutante Eneko Andueza. Líder del socialismo vasco que compareció aquí -él, sí- la semana pasada para prometer por activa y por pasiva que jamás se entenderá con Bildu para gobernar Euskadi. El proyecto de país que tiene Bildu es incompatible, dijo, con el nuestro. Que yo sepa el proyecto de país de Bildu es la independencia de las (llamadas) siete provincias vascas: debe de ser que al Partido Socialista en Navarra el proyecto no le parece tan irreconciliable.

Yo me creo a Andueza. Sólo he hablado una vez con él, pero me lo creo. Insistió tanto en que él sí cumple su palabra y en que él no cambia de opinión que doy por hecho que se irá a su casa antes de facilitar el gobierno de ningún sitio a Bildu. Pero va a tener que afinar la explicación de por qué los pamploneses sí pueden estar gobernados por Asirón pero los vascos no pueden estar gobernados por el ingeniero que ha escogido Otegi. O planteado de otro modo, ¿la doctrina tuit de Puente es la del PSE? Sabemos que es la del PSN. La cuestión ahora es si la comparte el PSE.

En Navarra ya funciona a pleno pulmón la alianza PSOE-Bildu-Geroa Bai, o sea, PNV. El tripartito que no es de izquierdas sino de socialistas e independentistas, es decir, lo mismo que en el Congreso de los Diputados: la Conjunción Progresista-Separatista a cuya pervivencia ha fiado el PSOE su destino.

Dice una norma no escrita que el primero que menciona a Hitler en un debate lo ha perdido. El líder socialista europeo Pedro Sánchez no dijo Hitler pero sí Tercer Reich cuando aleccionó a un alemán de Baviera, de apellido Weber, sobre lo que significa Vox en España.

Lo de insignes entiendo que era ironía. No, Weber no aspira a ponerle el nombre de Hitler a ninguna calle. De hecho, Weber pertenece al partido (CSU) que defiende el cordón sanitario a Alternativa para Alemania, que es su extrema derecha. Lo que pasa es que Weber no comparte la doctrina Sánchez según la cual aliarse con la extrema izquierda, independentistas de izquierdas y derechas y conceder la impunidad a políticos procesados por corrupción (o seguidores procesados por terrorismo) es el precio que hay que pagar para frenar la ola reaccionaria.

Dicen las crónicas oficialistas: Weber usó los mismos argumentos que Feijóo para atacar a Sánchez en el Parlamento Europeo. Amigos, es que Weber es del PP. Acabáramos. Qué escándalo. Weber es el presidente del PP Europeo y opina como el PP español. ¡Qué sorpresa, eh! Ahí va otra: la vicepresidenta del Partido de los Socialistas Europeos es Iratxe García y ayer empleó exactamente los mismos argumentos que Sánchez. Y seguimos para bingo.

Logró ayer Sánchez lo que no había logrado el PP: que el debate doméstico español se eleve, ahora sí, a la categoría de debate europeo. Fue el líder del PSOE quien vino a justificar su amnistía en la lucha sin cuartel que libran el bien y el mal en Europa. Los europeos buenos, de izquierdas, y los europeos malos, de derechas.

La España progresista empeñada en liberar de la opresión neofascista a las doce comunidades autónomas (doce de diecisiete) gobernadas por la derecha. Con la mala fortuna para Sánchez de que, a día de hoy, hay más gobiernos europeos de derechas que de izquierdas. Y con la dificultad argumental de convencer al mundo de que Puigdemont es de los buenos, progresista, cuando Iratxe logró convencer al mundo de que era un prófugo extremista peligroso para Europa y peón de Putin.

Weber es el nuevo líder de la oposición a Sánchez, y así fue tratado por Sánchez. Pero es oposición europea. Y para más inri, posible próximo presidente de la Comisión. Imagina, Pedro, que en lugar de Úrsula tienes a Manfred. El salmo que dice Europa pasa del tema y el PP hace el ridículo llevando su indignación a Bruselas hoy renquea. Y Sánchez sale tocado del debate no por la amnistía, sino por la imputación que le hizo Weber en respuesta a lo de la ola reaccionaria.

El líder del primer partido de la Eurocámara retrata a Sánchez como enemigo de los acuerdos entre socialdemócratas y conservadores. El padre del no es no. Ocurre que son los acuerdos entre socialdemócratas y conservadores la esencia del funcionamiento de la UE. Se reparten las presidencias del gobierno y el Parlamento. Y el gobierno, la comisión, tiene siempre comisarios de todos los colores porque hay uno por cada gobierno. Y la mayoría de los gobiernos europeos hoy son de centro y de derecha.

Para alguien que, como nuestro presidente, se ha construido una buena imagen en Europa y se reivindica, en España, como más valorado fuera que dentro, escuchar en el Parlamento Europeo que es un agente de división no debe de ser plato de gusto. ‘Ha dividido usted España y ahora quiere dividir a la UE’. Mal asunto si una parte de Europa no te ve como integrador sino como sembrador, allá por donde pasas, de discordia.