Eneko Andueza: "El PSOE de Euskadi no va a hacer lehendakari al candidato de Bildu"

Ayer fue presentado Eneko Andueza como candidato del PSOE a lehendakari para las elecciones autonómicas vascas del próximo año. Bajo el lema 'Cambia el guion', Andueza se ha propuesto dar "un nuevo impulso" a Euskadi y terminar con el liderazgo del PNV.

En este sentido, conviene que la sanidad pública vasca vuelva a tener el papel protagonista que tuvo en décadas anteriores, cuando el sistema de salud vasco "era la envidia de todas las comunidades autónomas de España".

También busca que en la cuestión educativa se ponga el acento en el rendimiento de los escolares y, desde luego, que se resuelva el conflicto de la Ertzaintza. Asimismo, insiste en centrarse en una "política industrial verdadera" que ponga el foco en la inversión en I+d+i y en todos los procesos de digitalización.

"Cambiar el guion es también tener nuevos liderazgos y que el gobierno de Euskadi esté en manos del Partido Socialista, que no pone el acento en lo identitario, que no va a emprender ningún camino hacia la independencia y que va a garantizar que la ciudadanía vasca tenga respuestas a los problemas", asegura Andueza.

La amnistía dotará de "estabilidad a la sociedad catalana"

Al respecto de las negociaciones del PSOE con los independentistas catalanes, cuyas cuestiones son identitarias y giran, sobre todo, en torno a la ley de amnistía en Cataluña, el líder socialista vasco dice sentirse "perfectamente cómodo" con ello porque entiende que el PSOE trata de "dotar de estabilidad a la sociedad catalana, superar un conflicto y dotar de una normalidad política a Cataluña y al resto de España".

En definitiva, lo que ocurre ahora en Cataluña ya se vio en Euskadi hace años "cuando el PSOE apostó por dialogar para conquistar la paz en Euskadi [...] y a día de hoy, con la perspectiva del tiempo, puedo decir que el papel del PSOE de Euskadi fue determinante para que hoy gocemos de una paz y libertad".

Con todo ello, insiste en su voluntad de "confiar en el diálogo y confiar en la búsqueda de acuerdos" que suelen traer resultados positivos para las partes.

¿Se deberían amnistiar los delitos de terrorismo?

Ante la pregunta de si es partidario de amnistiar los delitos de terrorismo, Andueza elige ser "prudente" y no aventurarse en su respuesta porque prefiere "ver cómo se desarrollan las conversaciones y cómo se desarrolla esa ley de amnistía".

Sin embargo, defiende que "las leyes están también para contribuir a la paz y a la convivencia". Así, espera que "el tiempo ponga a cada uno en su sitio" y que todo lo que se dictamine por parte de la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía conduzca a "una normalidad política que contribuya a normalizar la convivencia en Cataluña y en España".

El PSOE de Euskadi "no va a hacer lehendakari al candidato de Bildu"

Según el Sociómetro -el CIS vasco-, publicado hace tres días, el PNV volvería a ganar las elecciones, pero bajando a 29 escaños (ahora tiene 31). Por su parte, Bildu crecería hasta los 25 parlamentarios, mientras que el Partido Socialista lograría 11 escaños, uno más de los que tiene actualmente.

Como líder socialista en Euskadi, Eneko Andueza se muestra tajante sobre un posible entendimiento entre el PSOE y Bildu para gobernar si le dieran los números.

"El PSOE de Euskadi no va a hacer lehendakari al candidato o candidata de Bildu y el PSOE de Euskadi no va a firmar un acuerdo para conformar un gobierno de coalición con EH Bildu", dice garantizando que va a mantener su palabra "hasta el final" y que no cambiará de opinión, sino que antes abandonaría el liderazgo del PSE.

El PSOE de Euskadi y EH Bildu tienen proyectos discrepantes

En este sentido considera que el proyecto de país que el partido socialista tiene para Euskadi está muy lejos que el que defiende Bildu. Más allá del independentismo, discrepan en leyes tan esenciales como es la ley de educación.

Por tanto, "nos separa el proyecto de país, la visión de la realidad y una capacidad de gobernar que en el caso de Bildu se ha demostrado absolutamente ineficaz", dice haciendo referencia a la legislatura que gobernó en Guipúzcoa.