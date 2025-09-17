Marta García Aller: "Israel promete la destrucción total de Gaza, ¿de verdad no hay forma de parar esa amenaza?"

Mientras una comisión de las Naciones Unidas concluía ayer que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, el ejército israelí se lanzaba al ataque terrestre para ocupar la ciudad de Gaza. Con cazas, drones y tanques. La Franja lleva casi dos años sufriendo bombardeos, hambruna y destrucción. Allí siguen medio millón de civiles que no tienen dónde huir mientras el suelo tiembla por las explosiones.

El Gobierno de Israel dice que la operación es necesaria para liberar a los rehenes secuestrados por Hamás, pero familiares y supervivientes israelíes fueron a las puertas de casa de Netanyahu pidiéndole que pare. Ayer, además, Netanyahu tenía que testificar en su juicio por corrupción, pero justo ordenó (… alegó) la operación terrestre en Gaza para acortar su declaración.

Netanyahu niega las acusaciones de genocidio con la misma soltura que las de corrupción. Mientras, su gobierno celebra que "Gaza arde" y que en unos meses quedará "completamente destruida". El objetivo no es Hamás, es que allí no quede nada. Ni nadie. La destrucción total. Los expertos sí lo llaman genocidio.

No solo la investigación de la ONU; también la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio, con 500 expertos de diferentes ideologías y nacionalidades. Lo que no lo llaman es guerra, porque no hay ni dos estados ni dos ejércitos. Consideran que "las acciones de Israel en Gaza" cumplen la definición legal establecida en el artículo II de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio.

Y el que todavía no quiera hablar de genocidio, porque es un término jurídico, hasta que no lo diga el Tribunal Internacional, siempre pueden denunciar el horror de los crímenes de guerra o de crímenes contra la humanidad, llamarlo limpieza étnica o guerra de aniquilación.

No es lo mismo buscar un sinónimo que una excusa para mirar para otro lado. Para cuando la Corte Penal Internacional, que lleva dos años retrasando el juicio a Israel, se decida a juzgarlo, no sé si quedará algo de Gaza. En vez de verificar que está habiendo un genocidio, tendrán que limitarse a certificar que lo hubo.

¿Moraleja?

Israel promete la destrucción total de Gaza, ¿de verdad no hay forma de parar esa amenaza?