Marta García Aller enumera los propósitos de año nuevo de los diferentes partidos políticos: "El del PSOE es seguir existiendo"

Los nuevos propósitos suelen dejarse para año nuevo, pero las elecciones en Extremadura adelantan el cambio, más de ciclo que de año. Veamos, con los resultados, los propósitos de cada partido.

Empecemos por quien más tiene que enmendar: el PSOE. Vive el mayor desplome en democracia. Pasa de 28 a 18 diputados. Pierde 108.000 votos. En una comunidad con un millón de habitantes, perder 100.000 votos de golpe no es fácil. De encadenar mayorías absolutas a aspirar a no quedar tercera fuerza, después de Vox. El PSOE no toca suelo, sino subsuelo. ¡En Extremadura!

El primer propósito para el año nuevo del PSOE (empecemos por uno facilito de cumplir, que motiva más) es no presentarse a las elecciones con candidatos imputados. No funciona. Nah. El tráfico de influencias y la prevaricación no tienen tirón electoral. Ni aunque sea por el hermano del presidente, o precisamente por eso.

Pero la derrota no es solo de Gallardo, de quien la única duda que queda para hoy es si dimitirá del todo, o solo un poco, para quedarse aforado. La derrota también es de Pedro Sánchez. Su estrategia de meter miedo con que viene Vox se le ha roto en Extremadura.

Porque los extremeños, tierra tradicionalmente socialista, han votado en masa a PP y Vox sabiendo que no les va a quedar otra que gobernar juntos. Cómo será la cosa que anoche el mayor reproche socialista a María Guardiola fue afearle al PP no haber logrado mayoría absoluta. Casi le piden la dimisión.

Si su propósito para el año nuevo, el de Sánchez, se limita a seguir en Moncloa, no nos extrañemos si, el del año que viene, el del PSOE es seguir existiendo.

Veamos los propósitos de los ganadores, PP y Vox, que suman el 60% de los votos. El del PP será entenderse con Vox, ya no lo oculta. El de Vox, ponérselo difícil para seguir creciendo. Y a una gran mayoría de votantes extremeños, el 60%, esto ya no les da miedo. Es más, lo prefieren. Cómo será la alternativa.

¿Moraleja?

El batacazo del PSOE en Extremadura,

otro aviso para la legislatura