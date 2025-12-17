Marta García Aller señala el desvío de donaciones en Revuelta, los "cachorros" de Vox: "Tapan a sus ladrones"

Habrá que empezar a hablar ya de la supuesta superioridad moral de la ultraderecha. Anda que no ha dado Vox la matraca contra el bipartidismo, diciendo que PP y PSOE son igual de corruptos. No como ellos, tan libres de pecado original, tan ejemplares y moralistas. Su única motivación, salvar a España.

Y ahora resulta que los cachorros de Vox, de Revuelta, su marca juvenil, andaban desviando decenas de miles de euros de donaciones para ayudar a las víctimas de las inundaciones de la dana. Todo presunto, un adjetivo que el bipartidismo conoce bien.

Los chicos de Revuelta, los que montaban manifestaciones para Vox en Ferraz, fueron hace un año a Valencia a ayudar (y hacerse videos) diciendo aquello de que solo el pueblo salva el pueblo y dándole, de paso, al pueblo, su número de cuenta. No está claro qué hicieron con ese dinero. Y la cúpula de Vox lo sabía.

El Mundo ha publicado unos audios en la que dos altos cargos de Vox hablan abiertamente de que Santiago Abascal conocía ese entramado de desvío de fondos e incluso, Abascal se implicó para tratar de pararlo antes de que el escándalo saltara a la prensa.

El tercer partido más votado de España cada vez se parece más a todo eso que critica. Presume de ser un partido contracorriente, se presenta como el único decente, el que viene a cambiar el sistema y los vicios del bipartidismo… Y, chicos, la verdad, esto de tapar escándalos de desvío de dinero es de lo más mainstream.

La investigación de El Mundo demuestra que la cúpula de Vox intentó tapar los chanchullos contables y que solo los denunciaron cuando los jefecillos de Revuelta se negaron a seguir el plan del partido. Conocían el problema desde marzo y no acudieron a la fiscalía. También trataron el otro día de frenar una fiscalización del Tribunal de Cuentas de la fundación Disenso, la que preside Abascal, por sospechas de irregularidades.

Supongo que ahora acusarán a la prensa de una conspiración, de fango y de rojosfera. De qué nos sonará esto.

¿Moraleja?

Venga a darnos a todos lecciones

y luego tapan a sus ladrones