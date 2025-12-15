Marta García Aller dibuja el calendario de adviento del PSOE: "Acaba en entierro, no en nacimiento"

Son tantos los escándalos de diciembre en el PSOE que dan para un calendario de adviento. Abres la ventanita y no sabes si te va a tocar una detención de la UCO, el registro a un ministerio o una denuncia de acoso. Cada día tiene su afán. Vaya balance.

Puede tocar el caso mascarillas, un clásico ya, en el que están procesados Ábalos, Koldo y Aldama. Más que ventanitas, son celdas. Del caso Koldo, en la Audiencia Nacional, salen imputadas la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; el ex director general de Carreteras, Javier Herrero; el hermano y la exmujer de Koldo y otros cargos del Ministerio de Transportes.

El caso hidrocarburos tiene ventanillas más grandes para que quepan el botín y los sospechosos habituales, Ábalos, Koldo y Aldama, pero también Claudio Rivas, socio de Aldama, el que según la UCO sobornó a Ábalos por un millón para defraudar más de 200 millones en combustible a través de Villafuel. Aquí aparece Carmen Pano, la empresaria que dice que llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz. La UCO ha registrado ya tres ministerios: Transportes, Industria y Transición Ecológica. Dejamos una ventanilla abierta en cada uno por si llegan nuevas imputaciones. Y otra para el efectivo.

Ah, y no olvidemos las ventanitas del caso Cerdán (por obras públicas). Que también tiene imputados al amigo de Cerdán, Antxon Alonso, de Servinabar; al exdirector de Construcción de Acciona, Justo Pelegrini y dos empleados suyos. Bueno, y a Koldo y Ábalos, claro, que están por todo este calendario de adviento de la corrupción. En vez de chocolates, lleva mordidas.

Solo faltan diez días para Navidad, no caben todas las tramas. Aún falta el caso Leire Díez, el que tiene con Pérez Dolset por presiones a fiscales, y el caso SEPI, que tiene imputados a la fontanera, al ex presidente de SEPI, Vicente Fernández, a Antxon Alonso (otra vez) y Vicente Berlanga, ex presidente de Enusa, donde trabajó Leire.

Me salen justo 24. Para los casos de acoso va a haber que hacer otro calendario.

¿Moraleja?

Este calendario de adviento

acaba en entierro, no en nacimiento