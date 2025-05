Marta García Aller: "Dejar abiertas tanta hipótesis para dispersar la atención no trae transparencia sino confusión"

Hoy va Sánchez al Congreso a dar explicaciones. Y será por cosas por explicar. A ver por dónde empieza. ¿Por el colapso en los trenes? ¿Por el apagón? ¿Por el gasto en defensa?

Una pena que el debate del plan de rearme, que seguramente sea el mayor desafío al que se enfrenta Europa en este momento, vaya a quedar opacado por las explicaciones del apagón. Y es una pena que las explicaciones del gran apagón vayan a quedar opacadas por las últimas incidencias en los trenes.

Ya era lamentable desde el punto de vista democrático que no tengamos un debate profundo sobre el rearme ni se someta a votación en el Congreso semejante plan de gasto en seguridad que no convence a los socios del Gobierno. Y ya puestos a explicar de dónde van a salir los 10.400 millones en Defensa, podría explicar también este Gobierno qué pasó con esos contratos con empresas de armas israelíes que hemos conocido después de prometernos que ya España no compraría más armas al país responsable de lo que el presidente reconoce como “matanzas indiscriminadas” en Gaza.

Pero hace un apagón de esto. Y un caos en Renfe. En estas dos semanas se acumulan tantas cosas que el Gobierno dijo que no iban a pasar y han pasado que no va a tener tiempo hoy de explicarlas todas el presidente. Y más si en vez de despejar dudas de las causas, por cada desastre va dejando más hipótesis abiertas. Tantos frentes abiertos le permiten al presidente elegir con holgura por dónde no empezar a explicarse.

Este Gobierno dijo que no compraría armas a Israel y las compró, dijo que era imposible que hubiera un apagón como el que hubo y hace semana y media que nos quedamos a oscuras; decía que tenemos el mejor ferrocarril del mundo y anteayer miles de viajeros se quedaron varados durante horas entre Sevilla y Madrid.

Como no podemos descartar ninguna hipótesis, no descartemos tampoco que el presidente nos saque de dudas. Aunque no hay como acumular un escándalo por semana para no explicar bien ninguno.

¿Moraleja?

Dejar abiertas tanta hipótesis para dispersar la atención no trae transparencia sino confusión.