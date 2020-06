José Ramón de la Morena: "Es humillante el ninguneo a la prensa en el regreso del fútbol"

Ahora cuando estamos ya en los últimos preparativos y detalles para que el fútbol reinicie el campeonato , me preocupa y me resulta humillante el trato de ninguneo que se está dando a la prensa, como si fuese un extraño ente en el mundo del fútbol.

A falta de 10 días para que se reinicien los partidos, los periodistas no sabemos si vamos a poder entrar a las cabinas de radio, a la sala de prensa y narrar lo que sucede en esos partidos.

No veo peligro ni infracción si se cumplen las medidas de seguridad con distancia y mascarillas, pero intuyo que este pretexto lo van a aprovechar en la Liga de Fútbol Profesional para abrir distancia y apartar más a la prensa del fútbol, y no acabo de entender el motivo.

No sé si es por la voracidad recaudatoria que ahora obliga a Tebas a rastrillar de donde sea para poder atender a tantos frentes abiertos, o es la factura revanchista de tantas críticas como produce la prensa deportiva.

Pero creo que es un error histórico el que están cometiendo apartando a la prensa del fútbol y los futbolistas. Si no es prensa que ha pagado antes los derechos exclusivos de las retransmisiones, porque el resto de la prensa -los que no han comprado las retransmisiones, no pertenecen a esa televisión que le paga a la Liga de Fútbol Profesional- también contribuyen a alimentar el interés y la pasión del fútbol en la sociedad.

Son esos fotógrafos que ahora no les permiten pasar, esos narradores de la radio, esos reporteros que se recorren el mundo y los aeropuertos detrás de los equipos. Son en definitiva los que desde hace años han escrito y han contado la historia y hazañas de esos clubes. Los demás llegaron después al olor del dinero.

