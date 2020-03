EL COMENTARIO DE DE LA MORENA

Fue un gran partido, aprovecharon todos los minutos sin perder un solo segundo, hasta el punto que en la primera parte no se descontó nada, porque no se perdió nada. Fueron cargas de caballería de una a otra portería, aunque Courtois tuvo que emplearse, porque los dos disparos del Barça iban dentro, y Ter Stegen no tuvo que detener un solo balón, porque los del Madrid iban fuera, o se perdían en centros de Vinicius que parecía un cartero loco, muy rápido, pero perdiendo los paquetes. El chico tiene mucha velocidad, pero necesita precisión, y eso se entrena y entrenando los centros será el gran jugador que esperan de él.