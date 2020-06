De la Morena: "Es descorazonador que un futbolista de élite tenga que dar explicaciones ante los insultos de las redes"

La muerte salvaje de George Floyd, provocada por ese policía de Minneapolis, nos ha provocado a casi todos molestias de corazón, y los deportistas más valientes y comprometidos se han significado.

Ayer fue Borja Iglesias, el delantero del Betis, quien apareció con las uñas pintadas de negro, en un gesto solidario contra el racismo y la xenofobia, me dijo anoche en el programa, aunque desde las redes sociales hubo quien le llamó “maricón”. Borja Iglesias, en un tono afable y tolerante, me explicó anoche que no le molestaban esos insultos en las redes, porque si fuese gay, estaría igual de orgulloso que lo está sin serlo, y que el próximo jueves en el derbi sevillano, Sevilla-Betis, volverá a pintarse las uñas de negro para reivindicar más su postura contra el racismo.

Pero es descorazonador que un futbolista de élite, tenga que salir a dar explicaciones ante los insultos en los estercoleros de las redes, porque no son capaces de entender ni de tolerar lo que no entienden. El miércoles fue Pepe Reina, al que le etiquetaron de facha por expresarse contra decisiones gubernamentales en esta pandemia que a él no le parecen bien. Ayer fue Borja Iglesias al que intentaron basurear por ese gesto contra el racismo, en un estadio, que como todos, ahora está vacío, aunque algunos clubs hayan preguntado por la posibilidad de que, cumpliendo los protocolos de seguridad, en la fase 3, pueda entrar público a los estadios, al igual que entrarán a los cines o los teatros.

Las Comunidades Autónomas quieren sacar la cabeza y mover la economía, utilizando al fútbol como un símbolo de la vuelta a la normalidad, pero el problema de sacar la cabeza es que el aire está contaminado y hay un riesgo evidente. Ha quedado claro que solo habrá público en los estadios cuando pueda haberlo en todos los campos. Y así ha de ser. Y así será.

