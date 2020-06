La aplaudida respuesta de Borja Iglesias tras recibir insultos homófobos por sus uñas pintadas de negro

Como el resto de equipos de LaLiga, el Betis ya se entrena en grupo. De la sesión de este miércoles, Borja Iglesias publicó una fotografía en sus redes sociales que acabaría convirtiéndose en viral: el delantero llevaba las uñas pintadas de negro.

En este hilo, Raúl Granado cuenta la viral historia y también recoge algunos de los comentarios homófobos que recibió Borja Iglesias en Twitter:

Tras la publicación de la imagen, algunos usuarios lanzaron mensajes con insultos homófobos, a lo que el propio Borja Iglesias no tardó en responder. Así lo hizo a un tuitero: "Te lo explico yo, que no hay problema. Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra la homofobia. Además tengo que admitirte que me gustan".

La respuesta del atacante bético no tardó en hacerse viral y fue muy aplaudida en Twitter solo unas semanas después de la muerte de George Floyd, que ha provocado fuertes protestas en EEUU contra el racismo.

