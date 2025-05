El Barça amarra la Liga tras ganar al Madrid en un Clásico de infarto (4-3)

El FC Barcelona ha ganado al Real Madrid en un clásico de infarto, en el que los culés tuvieron que remontar el 2-0 inicial de Mbappé. Los blancos, que empezaron siendo claramente superiores, se deshincharon el paso de los minutos y solo Courtois y Asencio evitaron que la goleada fuera mucho mayor.

El partido empezó muy de cara para el Real Madrid que en el minuto dos ya ganaba 0-1 gracias a un gol de Mbappé de penalti. Szczesny midió mal y se llevó por delante al delantero francés, que mandó el balón al fondo de la red desde los once metros. Eran minutos difíciles para el Barça, que veía cómo se le aparecían los fantasmas de hace unos días contra el Inter de Milán.

De hecho, los blancos estaban mejor plantados en el terreno de juego y solo tardaron un cuarto de hora en ponerse 0-2, gracias a otro gol de Mbappé, que ganaba la espalda a la defensa blaugrana tras un pase en profundidad de Vinicius. Gol que le servía, además, para colocarse 'pichichi' de LaLiga.

Sin embargo, a partir de este momento el Barça se rearmó, mientras que el Real Madrid, quizás confiado por el resultado, se hundió. La remontada de los culés comenzó gracias a un gol de córner. Una jugada muy mal defendida por el Real Madrid, que permitió a Eric García rematar solo. Con el paso de los minutos, el equipo de Hansi Flick empezó a embotellar a los de Ancelotti en su campo, incluso se pasaron más de 15 minutos sin salir de su mitad.

El Barça remontó en minuto y medio

Fue Lamine Yamal el encargado de igualar el marcador con una obra maestra, un disparo al paro largo de Courtois desde el pico del área, imparable. Cuando todavía estaban los culés celebrando el empate, el Real Madrid regaló el tercero. Una pérdida de balón clamorosa de Ceballos en el medio del campo permitió a Raphinha quedarse solo en el área y superar a Courtois con un disparo cruzado.

El Madrid pudo empatar el partido de penalti, pero el VAR señaló fuera de juego a Bellingham y en la jugada siguiente el Barça completó la remontada. De nuevo una pérdida imperdonable de balón, esta vez de Lucas Vázquez dentro del área. Otra vez estaba Raphinha atento para robar y mandar el balón al fondo de la red con otro disparo ante el que Courtois no pudo hacer nada.

La segunda parte comenzó tal y como acabó la primera, con el Barça marcando el quinto, aunque el árbitro anuló el que habría sido el segundo de Lamine por fuera de juego. Los cambios de Ancelotti en el descanso -se marcharon Güler y Ceballos y entraron Modric y Brahim- no surtieron efecto.

Aunque el Barça bajó el ritmo, no necesitaba mucho para plantarse en el área del Madrid y generar peligro. De hecho, si los culés no aumentaron la ventaja fue gracias a las salvadas "in extremis" de Asencio y Courtois y a que Raphinha falló un remate solo cuando estaba bajo la portería.

Hat-trick de Mbappé

Aun así, el Real Madrid nunca dejó de creer y tras una contra perfecta y un pase de la muerte de Vinicius, Mbappé anotó el tercero del Madrid y su hat-trick particular. Todavía quedaban 20 minutos, el final estaba en al aire. Pudo sentenciar el Barça, primero gracias a un tiro de Lamine y después si el árbitro hubiera señalado como penalti la mano de Tchouameni, pero Hernández Hernández previa revisión en el VAR, no la señaló como pena máxima.

Además de para la polémica, en el Clásico también hubo lugar para la sorpresa. Vinicius se marchó lesionado y entró en su lugar el canterano Víctor Ruíz, que tuvo en sus botas el cuarto, pero se le marchó muy desviado. Y todavía hubo tiempo para un susto más. Mbappé anotó el cuarto en el descuento, si bien estaba en fuera de juego.

De esta manera, el Barça se llevó los tres puntos en un clásico de infarto y amarró el título de Liga. Así, los culés ampliaban su ventaja ante los blancos, que se quedaban a siete puntos y segundos en la clasificación. El Barça ha ganado al Real Madrid todos los partidos en la temporada 2024/2025 con un balance goleador de 16 goles.