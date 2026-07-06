Quim Gutiérrez presenta 'Haciendo amigos': "No va de la discapacidad, pero está ahí y se enfrenta a ella desde un sitio no paternalista"

Quim Gutiérrez protagoniza 'Haciendo amigos', el nuevo filme de David Marqués, en el que también participa Antonio Resines. "Resines es un gruñón falso, se ríe como un niño", cuenta Quim en Más de uno, donde resume el argumento de la película: "El personaje de Resines acaba de salir de la cárcel, es un tipo oxidado. Los dos se encuentran atrapados por la policía y su única salida es un grupo de personas que van de campamento porque una monitora me confunde con uno de ellos".

El 'problema' radica en que los chicos y chicas que se meten en ese autobús para el campamento tienen discapacidad. "La única manera de escapar es hacerme pasar por una persona con discapacidad, en una semana de convivencia con dos tipos poco dados a la integración y con un grupo de personas con discapacidad", señala Quim Gutiérrez, que añade que el resultado es de "mucha comedia, artefacto de comedia y cierta didáctica".

El objetivo de la película no es hacer didáctica sobre la discapacidad

En este sentido, el actor asegura que la película "no va de la discapacidad" y no es ese su objetivo, pero que la propia discapacidad "está ahí" y el filme se enfrenta a la misma desde un "sitio no paternalista", lo que le da un toque mayor de humor. Tanto Resines como él son personajes "brutos": "Resines se hace pasar por mi monitor, mi cuidador. Él dice todo lo que piensa, eso le lleva a unos severos correctivos que, con gracia y mala leche, le ponen en su sitio".

"Cuando recibí la propuesta, se trataba de hacerse pasar por una persona con discapacidad, sin ofender a ningún colectivo por supuesto, pero lo suficientemente leve como para resultar atractivo a una monitora, que haya cierta conexión", detalla Quim Gutiérrez, que desvela que aceptó hacer la película "sin tener guion": "Me contaron la premisa. Había una película francesa, que a mí personalmente no me gustó, y me dijo David, vamos a hacer otra cosa. Me dijeron que me hiciera algo en el pelo que nunca me hubiera hecho, y ahí fue con trenzas".