Consejos de Arturito para evitar que te roben el bocadillo en el recreo: "Añade condimentos a tu tentempié"

Se levanta el telón y aparecen Sara Escudero, Sergio Fernández 'El Monaguillo' y Goyo Jiménez.

Consejos de Arturito para personas pequeñas

Arturito vuelve con su sección de consejos para personas pequeñas. Nos cuenta que hoy ha recibido la carta de Rufina, un niña de Mislata que prefiere mantenerse en al anonimato, sin mucho éxito.

Querido Arturito: soy una niña a la que, a diferencia de tu jefe, le encantan los bocadillos de filete empanado. De hecho mi almuerzo en el colegio consiste casi siempre en un emparedado de esta clase. El problema es que al resto de mis compañeros, cuando huelen la pechuga de pollo empanada, les posee un ansia difícil de frenar. Todos quieren un mordisquito, y acabo comiéndome apenas un currusquillo de pan. Cuando he tratado de zafarme, me han perseguido. Cuando me he escondido, me han encontrado. Por favor, Arturito, dime qué hacer para no quedarme sin filete empanado. Firmado: anónima

Arturito le responde diciéndole que "robarle la comida a un niño es como pegar al señor Camisas con un calcetín maloliente" y le asegura que esos niños necesitan una lección, sugiriéndole que añada condimentos al bocadillo, como "usar el pan a modo de papel higiénico, o sonarse los moquitos con el filete". Considera que es posible que los compañeros no noten el sabor "cegados por el ansia y la voracidad", aunque se reirá mucho cuando se lo cuente después, igual que después de verle hacer algunas cosas "ningún guionista se acerca ya a las almendras del Señor Camisas".

Mario Ródenas, el instapoeta

Hablamos con el sobrino del director general, el instapoeta Mario Ródenas (Goyo Jiménez). Viene para "opinar como tortuguiano", sobre todo lo que empezó "en Mordor con lo de la mojón de tonsura, y luego lo de que si elecciones, el otro que lleva la ponytail que si se presenta pero en ecualización con otro partido, pero le hacen ghosting". Nos explica que él "adoba" por una "ecualización de partidos" en el que vayan todas las ideologías como ocurrió en Los Vengadores y, por ello, ha creado el PDMR –el partido de Mario Ródenas–.

Cuenta que se ha vuelto muy activista con los problemas de su alrededor, que es básicamente la fealdad, y que, por ello ha creado un programa "lectoral" para paliar estos daños: crear carriles para personas que no van bien conjuntadas, meter a la gente que no huele bien en un mismo pueblo o en el metro, coches y bicis con baterías infinitas, etc.". Además, nos lee el poema en el que resumen su ideario, al que ha llamado 'Revolutioners'.

Es tiempo de activismo. Dame un like.

No a la gente bizca. Dame un fav.

Retuitéame mi STOP personas sin depilar.

WTF por qué vas con esas pintas. Me estás dejando putociego. Córtate las uñas, asqueroso.

Nos gustan las stories de personas guapas. Sal de aquí que me estropeas el selfi.

Mira mi tuit fijado. El que tengo aquí colgado.

Revolución.

Hazte una liposucción.

Remedios y las alergias

Carlos Alsina cuenta que durante la pausa de publicidad que ha llamado con mucha urgencia Remedios Aguata (Sara Escudero), una mujer muy hiperventilada que han entrevistado en un par de ocasiones y que tenía unos tics muy insólitos. Nos cuenta que su situación ha empeorado debido a la primavera y la llegada del polen y que sus tics se han visto agravados. "Cuando estoy muy mal, me se escapan las citas filosóficas", asegura.

Oyentes

Además, Alsina revela que El Monaguillo no sabe cocinar torrijas y ahora que llegan las fiestas de Semana Santa está muy apurado por conseguir una receta que le enseñe lo básico para que pueda aprender. Por eso, le pide a los oyentes que manden sus recetas de torrijas, aunque no tienen mucha suerte. Uno de los oyentes dice que no tiene ni idea de hacer torrijas, "pero para una vez que le entiendo el número de teléfono a Alsina como no podía aprovechar”, mientras que otro dice que “la receta más rápida, sencilla y ágil es pedirle a tu madre o, en su defecto, a tu suegra, que te las haga”.