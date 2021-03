Concurso: ¿Quién quiere ser autónomo?

Se levanta el telón y aparecen Carlos Latre, Goyo Jiménez y Leo Harlem. Hoy hablamos con Juanra Bonet, presentador de "¿Quién quiere ser millonario?" en Antena 3.

Gorka Sette, fonotecario de Villarejo

Hablamos con Gorka Sette (Leo Harlem), el fonotecario del ex comisario Villarejo, o lo que es lo mismo, la persona encargada de transcribir y clasificar todas las escuchas de José Manuel Villarejo. Nos cuenta que ahora está muy estresado porque durante los meses que había estado su jefe en la cárcel trabajaba a su ritmo porque no llegaba material nuevo. "Que este señor tenía grabadas hasta las llamadas con los de atención al cliente", explica. Además, cuenta que ha salido de prisión y le ha traído 6 millones de gigas de grabaciones, que no se escuchan bien, y que le ha dicho: “Ahí tienes, Gorka. Lo quiero todo en Times New Roman 12”.

Los personajes de Carlos Latre

Carlos Latre viene un día más acompañado de todos sus personajes. Organiza una tertulia de La “Alsiniexta noche”, dirigida por Hilario Pino, y en la que participan Eduardo Inda, Paco Marhuenda, José María Gay de Liébana y el influencer Aless Gibaja. Hablan del precio de las frutas, que se ha encarecido un 13% de media. Inda explica que este gobierno pretenden llevarnos al huerto y que es algo muy "citricable" y Marhuenda no entiende que les traigan a hablar de fruta porque él solo come natillas de postre. Aless Gibaja nos da un súper consejito: "Si tenéis un mal día porque vais al mercado a comprar naranjas y están muy caras, pues compráis melones o kiwis".

Entrevista a Juanra Bonet

A las 22:10 de la noche regresa a Antena 3 "¿Quién quiere ser millonario?: Edición famosos" con Antonio Resines como primer invitado y, en esta ocasión, Juanra Bonet será el presentador del programa. Hablamos con él sobre cómo ha vivido esta nueva experiencia de trabajo.

Nos explica que hay una cosa muy difícil que le ha tocado hacer que es "ensayar para no poner cara de nada". "Muchos me miraban como buscando algo en mi mirada", confiesa y Latre añade que Juanra tiene algo que inquieta muchísimo. "Te mira y medio sonríe, y eso hace que te vayas haciendo pequeñito porque parece que la estás cagando. Es el único sitio en el que me he puesto nervioso", determina. Juanra, por su parte, explica que en la silla del millonario parece que te sientas y te quedas en pelotas y que con muchos famosos desaparece el personaje y aparece la persona. Sobre Resines dice que es muy gracioso porque tiene tics que asociamos a sus personajes y que cuando se pone nervioso también le salen a él.

Además, relata el momento en el que le presentó su primera novia a su abuela. Cuenta que le puso las manos en los pechos y dijo "Vale, perfecto". "Siendo generoso con ella, la aprobó con un método anticonstitucional", argumenta. Detalla que ambos lo vieron con cierta condescendencia, como un gag involuntario. También reconoce que su abuela llegó más lejos que él en la carrera de bases de los años 80.

Concurso: ¿Quién quiere ser autónomo?

En homenaje a la visita de Juanra Bonet, abrimos una nueva versión del concurso en versión radiofónica: '¿Quién quiere ser autónomo?', el concurso cuyo ostentoso premio te dará para pagar la cuota de este próximo mes, IVA e IRPF. Nuestros humoristas participan como concursantes. Primero participa Leo Harlem, al que se le plantea la siguiente pregunta: "¿Cuál es la capital de Kiribati?". Como no sabe cuál es la respuesta, llama a Félix José Casillas, aunque no le hace caso y contesta mal a la pregunta.

Por otra parte, Goyo Jiménez también participa y se le emplaza a contestar qué pueblo no existe. Para ello, utiliza el comodín de la llamada para hablar con su tía Mari Carmen de Málaga y el del público, que son Ángel Llacer, Juan de los Chunguitos y Ferrán Adriá, pero acaba fallando también.

Homenaje a 13 Rue del Percebe

Un día más, celebramos los 60 años de la primera publicación tira cómica '13 Rue del Percebe' de Francisco Ibáñez. Con motivo del aniversario, visitamos este particular edificio de arriba a abajo, piso a piso para conocer de primera mano a sus míticos personajes. El otro día escuchamos los pisos superiores y la segunda planta. En el repaso de hoy conoceremos a doña Leonor (la dueña de la pensión), a don Senén (el tendero desconfiado y timador), a don Hurón (el habitante de la alcantarilla de la calzada) y a la omnipresente portera sin nombre.